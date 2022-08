Sabet Penghargaan IBBCA Awards 2022, Ini Rahasia Sukses Ocha Beauty Clinic

INDUSTRI kecantikan di Indonesia terus berkembang dan memunculkan nama-nama baru yang menyita perhatian publik. Khususnya pada ajang Indonesia Best Beauty Clinic & Aesthetic Awards 2022 (IBBCA Awards) yang baru saja dihelat.

Sejumlah nama baru justru bisa masuk dalam daftar klinik terbaik. Salah satunya Ocha Beauty Clinic yang menyabet Best of The Best di ajang IBBCA Awards 2022. Hal ini cukup mengejutkan karena Ocha Beauty Clinic mengungguli nama-nama klinik kecantikan yang lebih besar.

Pemilik Ocha Beauty Clinic Olsa Nurannisa menuturkan bisnis kencantikannya baru dimulai pada 2018. Namun sejak awal, Ocha menerapkan standar pelayanan optimal baik dari perawatan, metode hingga produk kecantikan yang digunakan.

Oleh karena itu, perkembangan klinik kecantikan miliknya kini kian masif. Salah satu faktor yang membuat bisnis yang telah berjalan 5 tahun ini sukses adalah dukungan sang suami. Ocha mengaku, sang suami kerap memberikan dukungan yang dibutuhkan.

"Selain kualitas perawatan di klinik, saya rasa keharmonisan dengan suami juga jadi faktor," ujarnya.

Apalagi sang suami juga merupakan pebisnis yang sangat paham dalam pengembangan usaha. Bahkan tak jarang sang suami juga turun tangan untuk mengurus Ocha Beauty Clinic di masa-masa sulit. Hal ini pula yang menjadi cambuk bagi Olsa untuk terus berkembang.

"Kami sukses menjalani rumah tangga dan membangun bisnis ini sampai membuat banyak orang iri. Maka itu, layanan kami juga ingin menbuat wanita terlihat sempurna di mata pasangannya agar rumah tangganya kian harmonis," lanjutnya.

Olsa menegaskan, penghargaan The Best Clinic akan menjadi cambuk ke depannya untuk lebih berkembang. Keberhasilan saat ini merupakan milestone keberhasilan yang lebih luas lagi. Bersama sang suami, dirinya bertekad untuk ekspansi klinik kecantikan ke beberapa wilayah baru. (RO/OL-7)