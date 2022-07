Pandemi Ternyata Ubah Pengalaman Anda Bermimpi

STUDI baru bertajuk Journal of Sleep Research dari Monash's Turner Institute for Brain and Mental Health, menunjukkan pandemi mengubah pengalaman bermimpi 45% orang dalam survei tersebut.

"Banyak yang melaporkan mengalami lebih banyak mimpi dan mimpi buruk daripada biasanya pada tahap awal pandemi covid-19. Mimpi-mimpi ini dijelaskan dalam definisi tinggi - lebih hidup dan berwarna dari biasanya, dengan peningkatan kejernihan visual - tetapi sering kali memiliki perubahan yang aneh," kata peneliti utama, dosen dan psikolog di Monash's Turner Institute Melinda Jackson, dalam keterangan pers, Jumat (29/7).

Lebih lanjut, Jackson mengatakan 'mimpi pandemi' ini memiliki 'valensi' atau nada yang lebih negatif, dengan peserta melaporkan lebih banyak mimpi buruk, memimpikan skenario menakutkan atau mengancam seperti perang dan bencana.

"Ada tema bertahan hidup yang nyata untuk mimpi pandemi," kata Hailey Meaklim, psikolog dan kandidat PhD yang memimpin studi bersama Jackson.

Hubungan antara kurang tidur dan mimpi

Tidak semua orang yang disurvei mengalami tingkat perubahan mimpi yang sama. Para peneliti menemukan orang yang mengalami kesulitan tidur, insomnia, lebih mungkin melaporkan perubahan mimpi daripada individu yang terus tidur nyenyak selama pandemi.

Secara khusus, orang yang mengalami insomnia selama pandemi memiliki proporsi perubahan mimpi tertinggi (55%), dibandingkan dengan mereka yang memiliki insomnia sebelumnya (45%), atau mereka yang tidur dengan baik (36%).

Para peneliti menggunakan analisa Linguistic Inquiry Word Count untuk membandingkan bahasa yang digunakan oleh partisipan untuk menggambarkan mimpi mereka.

Peserta dengan insomnia menggunakan kata-kata negatif secara signifikan lebih untuk menggambarkan perubahan mimpi mereka daripada orang-orang yang tidur nyenyak.

"Secara keseluruhan, penderita insomnia, ketika akhirnya tertidur, memiliki mimpi yang lebih negatif dan menakutkan daripada orang yang tidur nyenyak," kata Meaklim.

Mengapa pandemi menyebabkan perubahan dalam aktivitas mimpi?

Pada saat stres, ternyata normal mengalami peningkatan aktivitas mimpi.

"Peningkatan dalam mimpi yang jelas dan mimpi buruk telah diamati setelah perang, bencana alam, dan serangan teroris seperti 9/11," kata Jackson.

Teori mimpi simulasi ancaman menyatakan selama ada peristiwa yang membuat stres, mimpi kita mengandung konten dan citra yang mengancam untuk mempersiapkan kita menghadapi situasi yang mengancam di kehidupan nyata.

Peningkatan hormon stres di otak mungkin memainkan peran kunci dalam perubahan aktivitas mimpi ini.

"Otak kita sebenarnya sangat aktif selama tidur gerakan mata cepat, tahap tidur di mana kita mengalami mimpi yang lebih aneh dan jelas. Daerah visuospasial otak kita menjadi super aktif, bersama dengan pusat emosi dan memori kita. Ini semua dapat meningkat pada saat stres, dan kita mendapatkan mimpi dan mimpi buruk yang meningkat," kata Meaklim.

Bagi kebanyakan orang, gejala insomnia dan mimpi buruk akan mereda setelah stres dan kecemasan awal pandemi. Tapi, jika orang masih kesulitan tidur, sebaiknya segera mencari bantuan profesional.

"Ada pengobatan berbasis bukti yang baik untuk insomnia dan mimpi buruk, jadi kami mendorong orang untuk mencari bantuan jika mereka masih kesulitan tidur," pungkas Jackson. (Ant/OL-1)