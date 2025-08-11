A- A+

TIDUR adalah keadaan alami ketika tubuh dan pikiran beristirahat, ditandai dengan berkurangnya kesadaran, relaksasi otot, dan penurunan respons terhadap rangsangan dari luar.

Dalam tidur, tubuh melewati beberapa tahapan, mulai dari tidur ringan hingga tidur dalam, termasuk fase Rapid Eye Movement yang penting untuk pemulihan mental dan konsolidasi memori.

Berikut 14 Tips agar Bisa Tidur Cepat

1. Atur jadwal tidur tetap

Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan.

2. Matikan perangkat elektronik

Hentikan penggunaan HP, TV, atau laptop minimal 30 sampai 60 menit sebelum tidur.

3. Redupkan pencahayaan

Lampu redup membantu tubuh memproduksi melatonin, hormon yang mengatur tidur.

4. Batasi kafein

Hindari kopi, teh, atau minuman berenergi setidaknya 6 jam sebelum tidur.

5. Jangan makan terlalu dekat dengan jam tidur

Beri jarak 2 sampai 3 jam setelah makan malam sebelum tidur.

6. Rilekskan pikiran

Coba teknik pernapasan dalam, meditasi, atau membaca buku ringan.

7. Gunakan kasur dan bantal yang nyaman

Posisi tidur juga mempengaruhi kualitas tidur.

8. Buat kamar sejuk dan gelap

Suhu 18 sampai 22 derajat celcius dengan pencahayaan minim membantu tidur lebih cepat.

9. Hindari tidur siang terlalu lama

Batasi maksimal 20 sampai 30 menit di siang hari.

10. Olahraga secara teratur

Lakukan di pagi atau sore, jangan terlalu dekat dengan waktu tidur.

11. Gunakan aroma terapi

Aroma lavender atau chamomile bisa membantu menenangkan pikiran.

12. Jangan memaksa tidur

Jika sulit tidur, bangun sebentar dan lakukan aktivitas tenang.

13. Mandi air hangat sebelum tidur

Membantu relaksasi otot dan membuat tubuh terasa nyaman.

14. Gunakan teknik 4-7-8

Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang napas 8 detik untuk menenangkan tubuh.

Rata-rata orang dewasa membutuhkan 7 sampai 9 jam tidur per malam, meski kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia dan kondisi kesehatan. (Z-4)