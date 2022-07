Sebanyak 3.695 Pohon Ditanam di Sentul Eco Edu Tourism Forest

SETELAH pekan lalu menggelar aksi tanam pohon di kaki gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), kali ini FIF Group mengajak karyawan internal untuk menanam 3.695 pohon di Sentul Eco Edu Tourism Forest.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Kemilau HUT ke-33 tahun, Corporate Social dan Responsibility (CSR) Department mengadakan kegiatan FIF Group Hijaukan Bumi dengan target menanam 33.000 pohon sepanjang tahun 2022 di seluruh Indonesia.

Untuk mencapai target tersebut, FIF Group melakukan kampanye tanam pohon oleh karyawan melalui kegiatan pre-activity Culture Day bulan April 2022.

Dalam kegiatan tersebut setiap karyawan yang tergabung dalam kelompok sesuai value FIF Group yaitu Teamwork, Excellence, Achieving, Moving Forward (TEAM), membuat konten media sosial bertema : “Pentingnya Pohon” yang diunggah di media sosial Instagram.

Setelah melalui penilaian dewan juri, terpilihlah finalis yang berhasil mengumpulkan jumlah likes terbanyak. Hasil itu kemudian ditandingkan kembali sehingga pada akhirnya terkumpul 36.950 likes instagram dari seluruh finalis lomba.

Hasil akhir likes tersebut kemudian dikonversikan menjadi 3.695 bibit pohon. Aksi tanam pohon pada Selasa, 12 Juli 2022, di Sentul Eco Edu Tourism Forest, adalah aksi simbolisasi dari acara tersebut.

Kegiatan yang juga merupakan hasil kerja sama FIF Group dengan Perum Perhutani ini dihadiri Human Capital, General Support, and Corporate Communication Director FIF Gropu, Esther Sri Harjati, Chief of Corporate Communication and Corporate Social Responsibility (CSR) FIF Group, Yulian Warman, Deputy Division Head Corporate Communication & CSR, Robertus Benny Dwi Koestanto, serta perwakilan dari pemenang campaign “Pentingnya Pohon”.

“Hingga akhir Juni 2022, total pohon yang sudah ditanam adalah sebanyak 15.375 buah, belum termasuk 1.000 pohon yang minggu lalu kita lakukan di Sembalun, Lombok, dan 3.695 pohon yang kita tanam hari ini atas kontribusi karyawan internal FIF Group melalui campaign Pentingnya Pohon,” tutur Esther, usai melakukan aksi simbolis tanam pohon.

Lelbih lanjut Esther mengatakan, “Kegiatan tanam pohon ini dilakukan sebagai upaya FIFGROUP dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 13 tentang climate action (penanganan perubahan cuaca) dan nomor 15 tentang life on land (menjaga ekosistem darat), serta mengacu kepada Environmental, Social & Governance (ESG) nomor 5 yaitu biodiversity.”

Pada kesempatan yang sama, Yulian juga mengatakan: “Komitmen dan upaya FIF Group dalam menggelar aneka kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, tidak hanya dilakukan bersama dengan pihak eksternal, namun juga internal karyawan."

Baca juga: Realisasi Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Masih di Bawah 50%



"Hal ini sejalan dengan misi perusahaan yaitu “Memberikan Kehidupan yang Lebih Baik untuk Masyarakat”. Semoga apa yang dilakukan ini juga dapat meningkatkan kepedulian karyawan akan pentingnya menanam pohon,” jelasnya.

Perjalanan Capai 33.000

FIF Group mencanangkan program penanaman pohon total sebanyak 33.000 bibit pohon di sejumlah titik di Indonesia sepanjang tahun 2022 melalui program bertajuk FIF Group Hijaukan Bumi.

Kegiatan tanam pohon ini dilakukan lewat kolaborasi dengan jaringan FIF Group se-Indonesia bersama pihak eksternal seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian Sektor (Polsek), Batalyon TNI dan pemerintah daerah di masing-masing titik lokasi tanam pohon.

Untuk tanam pohon tahap pertama, yaitu pada Januari 2022, telah ditanam sebanyak 3.300 pohon, berlokasi di Jatiuwung, Tangerang, Banten.

Kemudian di tahap kedua, pada bulan Februari 2022, sebanyak 3.300 bibit pohon di sejumlah titik lokasi, salah satunya adalah di kawasan Mandalika, Lombok Barat.

Adapun pada tahap ketiga, yaitu bulan Maret 2022, telah ditanam sebanyak 3.925 bibit pohon di delapan titik lokasi, salah satunya di Dukuh Kepuhsari Desa Katongan Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

Kemudian, di tahap keempat, pada bulan Mei 2022, telah ditanam 3.750 pohon di tujuh lokasi, salah satunya Kelurahan Lanna, Parangloe, Gowa, serta di beberapa titik lainnya 1.100 pohon.

Seluruh acara dilaksanakan secara offline dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah daerah dan pusat.

.Customer Relationship Management and Digital Division Head FIF Group, Joni Citradinata sebagai salah satu peserta perwakilan karyawan yang turut serta acara simbolis tanam pohon di Sentul Eco Edu Tourism Forest mengatakan bahwa kegiatan ini membawa dampak positif bagi karyawan

“Sebagai karyawan, saya mewakili rekan-rekan sungguh bahagia bisa menjadi bagian dalam upaya perusahaan menghijaukan bumi Indonesi,” ujarnya. (RO/OL-09)