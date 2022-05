Transisi Menuju Endemi Tunggu Evaluasi Pascamudik

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo menekankan penentuan skema menuju endemi covid-19 akan menunggu hasil evaluasi pascamudik Lebaran. Pemerintah tidak akan melakukan transisi sebelum ada data-data yang mendukung di lapangan.

"Untuk skema menuju endemi, pemerintah masih akan menunggu evaluasi beberapa minggu pascamudik Lebaran. Kita berharap tidak terjadi lonjakan lagi seperti di negara lain," kata Abraham, melalui keterangan resmi, Kamis (5/5).

Sekalipun penyebaran covid-19 kembali merebak, ia memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya antisipasi agar jumlah kasus aktif dapat ditekan.

"Kita akan siap mengantisipasi bila terjadi lonjakan," tuturnya.

Abraham mengakui, selama tujuh minggu terakhir, yakni sejak 24 Maret hingga 4 Mei 2022, penyebaran covid-19 sudah terkendali. Hal itu tergambar dari data Reproduction Rate (Rt) yang konsisten di angka 1. Selain itu, jumlah kasus harian juga terus melandai.

"Per 3 Mei 2022, 107 kasus per hari, angka kematian 18 per hari, dan angka kasus aktif tinggal 6.951," paparnya. .

Dalam kesempatan itu Abraham kembali menegaskan, pemerintah tidak terburu-buru menurunkan status pandemi menjadi endemi, meski beberapa indikator menunjukkan perbaikan. (OL-1)