Novo Nordisk Berupaya Capai Zero Environmental Impact

DALAM upaya mencapai tujuan besar perusahaan, yaitu nol dampak untuk lingkungan (zero environmental impact), Novo Nordisk Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan.

Salah satu kegiatan adalah mengalihkan metode pengiriman produk, dari angkutan udara menjadi angkutan laut .

Selain itu, Novo Nordisk juga meluncurkan kampanye internal “Plastic Funtastic: Turning Your Plastic Waste into Something Fantastic,” yang mendorong karyawan mengurangi penggunaan plastik.

Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi global Circular for Zero, sebuah inisiatif global Novo Nordisk untuk mencapai zero environmental impact atau nol dampak untuk lingkungan atau mengurangi pencemaran lingkungan.

Novo Nordisk telah memulai berbagai langkah pertama untuk merealisasikan tujuan ini.

Meskipun demikian, perusahaan terus mencari pendekatan baru untuk mencapai lebih banyak dan meyakini bahwa penerapan circular mindset merupakan hal yang baik bagi perusahaan dan lingkungan.

Misalnya, Novo Nordisk menyadari bahwa pengiriman produk menghasilkan limbah CO2 yang cukup banyak sehingga Novo Nordisk memutuskan untuk beralih ke metode pengiriman melalui laut .

Novo Nordisk Indonesia Finance & Operations Director, Rasmus Hansen, menjelaskan, “Ambisi kami untuk mencapai zero environmental impact merupakan landasan aspirasi kami dalam rangka menjadi perusahaan dengan bisnisyang berkelanjutan. "

"Untuk memimpindan menjadi yang terdepan dalam perubahan, kami telah menerapkan pendekatan yang cukup berani, berdampak luas, dan diterapkan di seluruh bagian perusahaan untuk mengatasi masalah lingkungan," katanya dalam ketengan pers, Senin (25/4).

"Pengiriman udara merupakan pendorong utama pencemaran lingkungan karena menghasilkan 75% dari total emisi CO2 dalam distribusi produk," jelasnya.

Dengan beralih ke metode pengiriman dengan angkutan laut, Novo Nordisk Indonesia berkontribusi dalam mengurangi jejak karbon perusahaan dan dengan demikian selangkah lebih maju dalam mencapai zero environmental impact. ”

Selain itu, perusahaan juga mengadakan kampanye “Plastic Funtastic” yang menjadi bagian dari kegiatan Take Action Novo Nordisk dan merupakan program sukarela yang melibatkan karyawan global Novo Nordisk untuk mendorong perubahan di bidang kesehatan, sosial, dan lingkungan.

Sebagai kampanye internal, kegiatan tersebut mengajak karyawan Novo Nordisk Indonesia untuk proaktif mengurangi sampah plastik.

Pendiri dan direktur pelaksana Waste4Change Indonesia, Mohamad Bijaksana Junerosano, mengatakan studi terakhir yang dilakukan perusahaan menunjukkan bahwa pada 2019, Indonesia menghasilkan sekitar 175.000 ton sampah setiap harinya atau sekitar 14% atau 24.500 ton plastik per hari.

Sekitar 81% sampah di Indonesia juga tidak dipilah. Selain itu, kemasan isi ulang dan berbagai jenis plastik lunak akan dibuang dan menjadi sampah karena tidak dapat didaur ulang, tidak seperti botol dan sampah plastik keras yang lebih mudah didaur ulang.

Sebagai kampanye yang holistik, “Plastic Funtastic” terdiri dari beberapa kegiatan seperti talkshow online untuk mengedukasi karyawan agar lebih paham mengenai dampak sampah plastik terhadap lingkungan.

Selain itu, perusahaan juga mendorong karyawan untuk memilah sampah plastik, dan membangun kamar mandi umum untuk para pemulung sampah yang dibuat dari sampah plastik yang dikumpulkan oleh karyawan.

Dalam kampanye ini, karyawan Novo Nordisk Indonesia diajak untuk mengumpulkan dan mengirimkan sampah plastik yang telah dibersihkan ke sejumlah tempat yang sudah ditentukan.

Sampah plastik tersebut kemudian didaur ulang dan diubah menjadi batu bata dan digunakan untuk membangun kamar mandi umum di Kampung Pemulung di Cirendeu, Tangerang Selatan, Banten. Proyek ini berhasil membantu 100 keluarga pemulung di area tersebut.

Novo Nordisk Indonesia Market Access & Public Affairs Director, Banarsono Trimandojo, menambahkan, “Visi kami adalah untuk mencapai zero environmental impactdan masa depan yang terbebas dari limbah, baik limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi perusahaan atau dari kehidupan pribadi karyawan Novo Nordisk."

"Melalui kegiatan TakeAction, kami berhasil mengurangi 125 kilogram sampah plastik yang dibuang ke tempat pembuangan sampah atau bahkan ke laut dan sungai," jelasnya.

"Pada saat yang sama, kami berkontribusi membantu masyarakat. Kami meyakini bahwa tindakan kolektif ini sangatlah penting, itulah sebabnya kami akan selalu melibatkan karyawan dan mitra bisnis kami untuk terus mengambil andil dalam menjaga lingkungan," kata Banarsono.

Rasmus juga menekankan, “Novo Nordisk ingin menginspirasi masyarakat untuk fokus menjaga lingkungan serta melakukan bisnis melalui inisiatif global kami. "

"Kami juga percaya bahwa terlibat dalam gerakan internasional merupakan satu-satunya cara untuk mencapai zero environmental impact," katanya.

Oleh karena itu, Novo Nordisk telah bergabung dengan the UN Sustainable Development Goals, Carbon Disclosure Project (CDP), RE100, dan CE100.

CDP adalah,organisasi nonprofit yang membantu investor, pelaku usaha, kota, pemerintah, dan wilayah memantau dan mengelola dampak lingkungan),

RE100 adalah sebuah organisasi global yang menyatukan bisnis di dunia dan berkomitmen untuk menerapkan 100% tenaga listrik terbarukan).

Sementara itu, CE100 merupakan platform global yang menyatukan perusahaan terkemuka, inovator, dan wilayah untuk mempercepat transisi ke ekonomi sirkular. (RO/OL-09)