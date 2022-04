Bantu Perawatan Paliatif pada Pasien Kanker Anak Uni-Charm Donasikan Popok Bayi ke Rachel House

JUMLAH anak-anak penderita kanker di Indonesia semakin meningkat, bahkan menempati urutan pertama di ASEAN diikuti Filipina dan Vietnam. Berdasarkan data survei dari International Agency for Research on Cancer (IARC) pada tahun 2020, Indonesia memiliki jumlah anak penderita kanker tertinggi untuk usia 0 – 14 tahun, yakni 8.677. Diikuti Filipina 3.505 dan Vietnam 2806.

Itulah sebabnya pemerintah mengeluarkan guideline untuk perawatan paliatif yang dimasukkan ke dalam sistem kesehatan nasional.

Untuk mendukung perawatan paliatif pada anak-anak penderita kanker tersebut, PT Uni-Charm Indonesia Tbk memberikan support kepada Rachel House atau Yayasan Rumah Rachel (YRR) berupa donasi popok sekali pakai MamyPoko.

Chief Operating Officer Rachel House, Ella Cecillia, mengatakan, organisasi yang dipimpinnya itu adalah pelopor pelayanan perawatan paliatif bagi anak-anak dengan penyakit serius, seperti kanker dan HIV/AIDS di Tanah Air.

"Organisasi kami nonprofit dan kami melayani khususnya pasien dari keluarga tidak mampu. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Uni-Charm Indonesia yang telah memberikan donasi popok kepada yayasan kami sejak 2020," ujarnya dalam keterangan resmi.

Popok sekali pakai, tambah Ella, sebagai salah satu item yang dibutuhkan di dalam perawatan paliatif, sehingga anak anak penderita kanker dapat menjalani hari-harinya dengan nyaman dan higienis.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, yayasan yang berdiri sejak 1 Januari 2006 itu sangat penting bagi pasien anak dengan kanker dan keluarganya, dalam menjalani perjuangan berat melawan penyakit yang diderita dengan memberikan perawatan paliatif di rumah pasien secara bebas biaya.

"Mulai dari perawatan medis, sampai dukungan emosional, psikososial, dan dukungan praktis, kepada pasien beserta keluarganya. YRR hadir untuk meringankan gejala dan penyakit yang diderita pasien, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang harus hidup dengan penyakit serius itu, terlebih mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu," jelas Ella lagi

Sementara itu, President Director dari PT Uni-Charm, Yuji Ishii, menjelaskan, filosofi perusahaannya adalah Necessity of Life with Activities dan & Dreams of Life with Activities (NOLA & DOLA).

"Di dalam filosofi itu terkandung makna dan harapan untuk melepaskan beban setiap orang, mulai dari bayi sampai lansia melalui produk yang dapat memberikan dukungan jasmani dan rohani, untuk mewujudkan impian setiap individu. Melalui aktivitas perusahaan dan dukungan terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah, kami berharap agar dapat memberikan senyuman dan kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker di Indonesia," ujarnya.

Dari 17 target Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan, tambah Yuji, perusahaannya di Indonesia berupaya untuk berkontribusi pada target nomor tiga SDGs, yakni memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua.

Dan salah satu unsur slogan perusahaan Ethical Living for SDGs yaitu pada nilai aktivitas perusahaan yang dikembalikan kepada masyarakat. "Untuk ke depannya pun melalui kegiatan bisnis perusahaan dengan menyediakan produk dan pelayanan, kami akan terus berusaha untuk memecahkan masalah konservasi lingkungan dan sosial, serta berkontribusi pada perwujudan SDGs," pungkasnya. (H-3)