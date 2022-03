Deddy Corbuzier: Jangan Hanya Turunkan Berat Badan Tapi Harus Fit dan Sehat

DiIET selama ini dinilai sebagai upaya turun berat badan yang terkadang menyiksa bagi sebagian orang.

Namun nyatanya, jika dilakukan dengan pola yang benar bisa bermanfaat bukan hanya untuk menurunkan angka timbangan, tapi juga menyehatkan tubuh secara keseluruhan.

Selama empat tahun ini, Flimty telah menghadirkan empat produk yakni, Flimty Fiber (minuman fiber), Flimeal (meal replacement), Flimbar (snack sehat), dan Flimburn (suplemen kesehatan). Mengusung semangat fit, slim, and healthy, Flimty ingin terus mengajak masyarakat Indonesia hidup lebih sehat.

Selaras dengan semangat #FitSlimAndHealthy, Flimty mengajak Publik Figur Deddy Corbuzier yang juga merupakan Fitness Enthusiast untuk menjadi citra agar dapat hidup semakin fit.

Jadi, bukan hanya terpaku pada tujuan body goals atau penurunan berat badan, tapi juga fokus pada pemenuhan gizi harian dan aktivitas menyehatkan lainnya.

Board of Director Flimty, Dennis Hadi menjelaskan, persona Deddy Corbuzier sangat pantas dijadikan inspirasi dan motivasi, mengingat di usianya sekarang dia masih memiliki kondisi fisik yang prima dan sangat fit.

Semua itu selaras dengan visi #FitSlimAndHealthy. Inilah yang menjadi alasan kami menggandeng Deddy Corbuzier ke dalam Tim Flimty untuk produk Flimty Fiber dan Flimeal agar dapat membantu menyebarkan semangat hidup sehat lebih luas lagi.

“Deddy Corbuzier adalah sosok yang sangat berpengaruh dan dikenal berbagai kalangan. Menurut kami, dia cocok menjadi gambaran ideal yang sesuai dengan visi & misi Flimty. Terlebih di usianya saat ini, Deddy masih sangat fit juga bugar yang patut dijadikan inspirasi,” ujar Dennis Hadi dalam keterangan pers, Kamis (31/3).

Dennis juga berharap Flimty dan Flimeal bisa dikenal masyarakat dari segala kalangan lebih luas lagi.

"Flimty Fiber adalah minuman tinggi serat untuk bantu memenuhi kebutuhan serat harian, bantu menjaga kesehatan pencernaan hingga meningkatkan metabolisme tubuh," jelas Dennis.

Sedangkan, Flimeal (meal replacement) ialah minuman pengganti makan yang rendah kalori (190 kkal). Memiliki nutrisi yang tinggi seperti protein isolate, lemak baik, serat, hingga karbohidrat kompleks.

Cocok bagi mereka yang sedang menjalani hidup sehat atau mau turun berat badan. Flimeal dapat dijadikan satu kali pengganti makan berat, baik siang atau malam untuk bantu atur defisit kalori.

“Flimty dengan produk-produk yang sudah dikeluarkan, memiliki semangat untuk membawa nilai kalau angka timbangan bukanlah satu satunya tujuan dalam menjalani program turun berat badan. Tapi, memiliki hidup sehat dan fit adalah fokus utamanya,” tambah Dennis lagi.

Deddy Corbuzier juga memaparkan tiga poin yang membuat dirinya mau berkontribusi menyebarkan semangat Fit, Slim, and Healthy.

“Pertama, saya telah melewati banyak hal untuk bisa sampai ke titik ini. Karenanya, saya ingin terus mengajak banyak orang untuk menjalani hidup sehat. Ini bukan hanya sebagai tren sementara, namun pola berkepanjangan,” tandasnya.

Kedua, Deddy setuju dengan value dimana diet yang terpenting bukan hanya slim-nya saja, tapi juga harus fit dan healthy.

Maka, di sini ia pun menyarankan untuk mereka yang sedang dalam upaya penurunan berat badan perlu menjaga keharmonisan tubuh.

"Artinya, menjaga pola makan, kontrol apa yang masuk dalam tubuh, kurangi gula, kontrol stres, dan aktivitas fisik seperti olahraga juga harus dilakukan," jelasnya..

Kemudian, ia melihat semua bahan Flimty dan Flimeal juga berkualitas serta rendah gula dan telah didukung dari berbagai dokter spesialis gizi.

“So, satu pesan saya terakhir, agar bisa hidup fit, slim, and healthy itu juga butuh konsistensi. Diet yang terbaik adalah diet yang dilakukan. So, do it now. Terlebih, sekarang sudah ada Flimty dan Flimeal juga yang bisa membantu,” pungkas Deddy. (RO/OL-09)