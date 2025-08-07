Profil Timothy Ronald yang Berselisih dengan Deddy Corbuzier Soal Gym

Timothy Ronald(Dok. Instagram @timothyronaldd)

NAMA Timothy Ronald sedang menjadi sorotan publik karena adanya perselisihan dengan Deddy Corbuzier. Perselisihan ini bermula dari komentar Timothy yang menyebut aktivitas gym sebagai hal “paling goblok” dan menyatakan orang yang rutin ke gym adalah “otaknya kosong".

Pernyataan ini sontak langsung memicu respons tajam dari masyarakat, termasuk dari Deddy Corbuzier yang dikenal sebagai figur penting dalam dunia kebugaran. Deddy menanggapinya dengan santai tapi tetap menegaskan bahwa olahraga memiliki manfaat besar bagi fisik dan mental. Perdebatan ini pun menjadi viral dan membuka diskusi luas soal gaya hidup sehat, kebebasan menyampaikan opini, hingga pentingnya menjaga etika dalam berkomentar di ruang publik.

Pendidikan Timothy Ronald

Timothy sempat menempuh pendidikan di Universitas Bina Nusantara (Binus) dengan jurusan Sistem Informasi. Namun, ia memutuskan berhenti kuliah di awal semester dan lebih memilih mengejar pengalaman langsung di dunia bisnis dan investasi. Memilih untuk keluar dari kampus itu membawa Timothy ke jalur kesuksesan yang tak biasa. Ia justru belajar lebih dalam lewat praktik nyata dan mentoring dari para ahli di luar sistem pendidikan formal.

Karier sebagai Kreator Konten dan Pengusaha Muda

Timothy Ronald kini dikenal sebagai kreator konten (content creator) yang membahas investasi, keuangan digital, dan bisnis secara sederhana dan mudah dipahami. Lewat Tiktok, Instagram, dan Youtube, ia berhasil membangun komunitas besar dari kalangan anak muda yang tertarik memahami cara mengatur keuangan secara cerdas.

Ia juga mendirikan berbagai platform edukatif seperti Ternak Uang dan Akademi Crypto, yang fokus memberikan pemahaman seputar investasi, kripto, dan manajemen risiko. Selain itu, ia aktif menyebarkan literasi keuangan melalui seminar, pelatihan, kelas daring, hingga video edukatif yang disampaikan dengan bahasa ringan dan menarik. Karya-karyanya bisa membantu banyak generasi muda memulai usaha, berinvestasi secara bijak, dan memahami pentingnya pola pikir yang produktif dan etika dalam berinvestasi.

Biodata Timothy Ronald

- Nama lengkap: Timothy Ronald

- Nama panggilan: Timothy

- Tempat, tanggal lahir: Tangerang, 22 September 2000

- Zodiak: Virgo

- Pendidikan: Universitas Bina Nusantara - S1, Jurusan Sistem Informasi (drop out)

- Pekerjaan: Pebisnis dan kreator konten

- Linkedin: Timothy Ronald

- Instagram: @timothyronaldd

- X: @timothyronald22

(M-2)