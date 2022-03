Apkasi Dukung Program Pencarian Bakat Online The Next Vibes

ASOSIASI Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendukung penuh diselenggarakannya program The Next Vibes.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan kepada media nasional secara tertulis, Kamis (24/3).

Sutan Riska yang juga Bupati Dharmasraya pun mengimbau dan mengajak 416 pemerintah kabupaten (pemkab) di seluruh Indonesia sebagai anggota Apkasi untuk aktif memfasilitasi para generasi muda di daerah masing-masing yang memiliki bakat-bakat spesial.

Sutan Riska mengajak para kepala daerah untuk bisa memanfaatkan event ini karena bersifat online sehingga tidak harus pergi ke kota-kota besar untuk mengikuti ajang pencarian bakat ini.

“Kami mengajak para Bupati dan dinas terkait, khususnya Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia untuk mencari bibit-bibit talenta terbaik di daerahnya masing-masing, untuk bisa naik kelas ke tingkat nasional," jelasnya.

"Apkasi yakin dan percaya ajang ini bisa mewujudkan cita-cita bagi anak-anak muda yang memiliki bakat khusus di dunia industri kreatif,” kata Sutan Riska.

Seperti diketahui Eventori, sebuah besutan platform ekosistem industri hiburan di Tanah Air, menggelar ajang pencarian bakat online bertajuk The Next Vibes dengan menyiapkan hadiah total Rp1 miliar untuk para pemenang.

Menariknya, ajang ini terbuka bagi semua ragam pertunjukan untuk mewadahi berbagai bakat potensial anak bangsa.

"Kami menyebutnya ini sebagai the biggest online competition, di mana kami melihat potensi ajang pencarian bakat di Indonesia itu selama ini selalu di bidang musik dan film," kata Digital Media Business Manager Eventori, Ferally Mahardhika,

"Padahal, kita mempunyai banyak talenta-talenta berbakat di luar kedua bidang tersebut. Kalau tidak kita angkat ke level yang lebih tinggi, sayang banget bakat-bakat mereka ini,” ucap Ferally.

Ferally menambahkan, melalui The Next Vibes ini, kategorinya dibuat lebih beragam yakni singing, dancing, presenting, comedy, magician, dan standup comedy.

“Di luar kategori itu, teman-teman yang punya bakat lain juga masih bisa ikutan," imbuhnya.

Agar semua orang, khususnya yang di daerah bisa ikut serta, The Next Vibes melakukan audisi online dengan cara mendaftar di aplikasi Eventori Super App.

"Kenapa The Next Vibes ini sebuah perwujudan Eventori yang ingin jadi jalan raya bagi talenta. Karena dengan adanya Eventori Super App, enggak perlu ikut audisi jauh dari rumah, simple banget. Kami berharap The Next Vibes ini menjadi salah satu cara atau percepatan bagi talenta menuju sukses," imbuh CEO Eventori, Vikri Ardiansyah.

Untuk menguatkan program pencarian bakat terbesar ini, Eventori membuat program video yang diberi judul "Nge-Vibes". Program Nge-Vibes akan tayang di Youtube The Next Vibes. Y

Untuk pendaftaran peserta The Next Vibes akan dibuka mulai 22 Februari sampai dengan 9 Mei 2022 mendatang. (RO/OL-09)