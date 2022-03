Indonesia Gaungkan Pemerataan Vaksin Covid-19 dalam Pelaksanaan IPU 144

PEMERATAAN vaksinasi covid-19 bagi seluruh negara menjadi isu yang kembali digaungkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 144 yang digelar di Nusa Dua, Bali. Pelaksanaan IPU 144 akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Sabtu (19/3) dan berakhir Kamis (24/3). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan Indonesia akan tetap mengutarakan keadilan vaksin dari seluruh negara. Menurutnya vaksinasi adalah cara untuk keluar dari pandemi covid-19.

"Kita ketahui bagaimana kita bisa mengakhiri pandemi Covid-19 di seluruh dunia salah satunya dengan melaksanakan vaksin merata di semua negara," tegas Puan saat konferensi pers menjelang pembukaan IPU 144 yang digelar di Bali Convention Center, Nusa Dua, Bali, Sabtu (19/3). Sebanyak 115 negara delegasi hadir.

Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong menjelaskan, selama sidang akan ada sesi setiap parlemen melaporkan implementasi resolusi pemerataan vaksin yang menjadi salah satu isu pada sidang IPU 143.

"Komunitas parlemen tidak berhenti hanya membuat pernyataan, tapi kita juga akan memberikan alat yang berupa panduan yang relevan dengan situasi dunia saat ini," ucapnya.

Pada sidang IPU 143 yang digelar di Madrid, Spanyol, tahun lalu Puan Maharani juga berbicara tentang urgensi pemerataan vaksin Covid-19. IPU akan meluncurkan dua sumber referensi baru bagi anggota parlemen dalam Sidang kali ini: pertama, buku panduan Penguatan kesiapan jaminan kesehatan antara lain menghadapi krisis seperti pandemi. Adapun tema besar IPU ke-144 yakni 'Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’. Isu perubahan iklim akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia. (H-3)