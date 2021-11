Kalbis Institute Kembangkan Program Triple Degree MM-MBA Bussiness Strategy 

KALBIS Institute kembali melakukan inovasi dengan meluncurkan Program Triple Degree MM-MBA Business Strategy. Program ini merupakan hasil Kerja sama yang dilakukan oleh Kalbis Institute melalui unit terbarunya yaitu Kalbis International berkolaborasi dengan International University of Applied Science, Jerman dan mendapat pengakuan dari London South Bank University, Inggris.

Program itu didesain untuk para profesional yang sedang mempersipkan diri dalam menghadapi tantangan global. Oleh sebab itu dalam perkualiahan nanti, setiap mahasiswa akan mendapatkan banyak sekali studi kasus yang aplikatif, pendekatan praktikal, serta akan diajar oleh dosen dosen yang berasal dari praktisi.

Tidak cukup sampai di situ, saat lulus, setiap mahasiswa akan mendapatkan gelar Master of Management (MM) dari Kalbis Institute, German Master of Administration (M.B.A) dari International University of Applied Science, Jerman, dan British Master of Administration (M.B.A) dari London South Bank University. Program ini dapat diselesaikan oleh setiap mahsiswa dalam 18 bulan.

“Program Kolaborasi antara Kalbis Institute, London South Bank University dan International University of Applied Science ini adalah bentuk dari komitmen Kalbis Institute untuk selalu berupaya berkontribusi bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Kalbis Institute juga selalu inovatif dan agresif dalam membangun kerjasama dengan mitra strategisnya demi mencetak lulusan-lulusan yang tidak hanya baik karakternya, juga berintelektual tinggi dan berdaya saing global.” ujar Dr. Hendy Tannady, Direktur Pascasarja Kalbis Institute.

Biaya Kuliah untuk Program ini adalah sebesar Rp199 juta. Selain itu Kalbis Institute juga membuka kesempatan beasiswa pendidikan hingga batas waktu tertentu.

“Kedepannya Kalbis Institute akan terus berinovasi memberikan layanan pendidikan internasional yang selalu berorientasi kepada kebutuhan industri. Saya yakin hal ini akan menjadi salah satu kekuatan Kalbis Institute. Namun yang lebih penting adalah bagaimana Kalbis Institute selalu siap mendukung program pemerintah dalam hal pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.” ujar Raymond Christantyo, Head of Branding and Communication Kalbis Institute. (RO/OL-7)