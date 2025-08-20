Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Raih Akreditasi Unggul

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (FK Usakti) menerima sertifikat ISO 21001:2018 untuk Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Ini sekaligus menjadi keberhasilan dalam meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
"Pencapaian akreditasi unggul dan sertifikat ISO 21001:2018 ini merupakan bukti nyata komitmen FK Usakti dalam memberikan pendidikan kedokteran berkualitas world-class. Tema SATRIA yang kami usung mencerminkan semangat sinergi seluruh civitas akademika dalam mengakselerasi mutu dan internasionalisasi fakultas," ujar Dekan FK Usakti, Dr. dr. Yenny dilansir dari keterangan resmi, Rabu (20/8).
Raker 2025 menjadi momentum strategis untuk menyosialisasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) FK Usakti kepada seluruh civitas akademika dan stakeholder. FK Usakti memiliki visi ambisius untuk menjadi Fakultas Kedokteran yang andal, berstandar internasional, berbasis teknologi pada 2030 serta menghasilkan lulusan yang profesional berkarakter Trikrama Trisakti.
"Kami bangga dengan pencapaian FK Usakti yang tidak hanya meraih akreditasi unggul tetapi juga sertifikasi ISO 21001:2018. Ini membuktikan bahwa Universitas Trisakti konsisten dalam menghadirkan pendidikan berkualitas, terukur dan terstandarisasi. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras, kerja tuntas, dan kerja cerdas seluruh tim. Dengan sertifikasi ISO ini, pekerjaan menjadi terukur dan terstandar sehingga meningkatkan kepuasan seluruh stakeholder, dan akan menciptakan budaya continuous improvement yang pada akhirnya meningkatkan kinerja, reputasi, dan daya tarik bagi calon mahasiswa berkualitas,” ujar Rektor Universitas Trisakti, Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi.
Penyerahan sertifikat ISO 21001:2018 oleh tim Sucofindo menjadi puncak acara yang menandakan bahwa FK Usakti telah menerapkan standar internasional dalam sistem manajemen organisasi pendidikan. Standar ini menjamin bahwa seluruh proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di FK Usakti telah memenuhi best practices global.
"Sertifikasi ISO 21001:2018 yang diraih FK Usakti semakin memperkuat posisinya sebagai institusi pendidikan kedokteran yang unggul dengan sistem pengelolaan pendidikan yang terstruktur dan berkualitas. Pencapaian ini akan menjadi akselerator mutu dan fondasi strategis bagi FK Usakti untuk mewujudkan visinya sebagai fakultas kedokteran terdepan di Indonesia," tegas Kabag. Sertifikasi Produk dan SistemMutu PT. Sucofindo, Bayu Sukma.
Hal yang menjadi pembeda FK Usakti adalah komitmennya untuk menjadi fakultas kedokteran yang unggul di bidang kedokteran kerja, sebuah keunggulan yang sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara industri yang berkembang pesat dan memerlukan tenaga medis yang kompeten dalam bidang kedokteran kerja.
Raker 2025 ini menjadi titik awal transformatif bagi FK Usakti dalam mengimplementasikan strategi jangka panjang menuju World Class University. Dengan dukungan penuh dari Universitas Trisakti dan komitmen seluruh civitas akademika, FK Usakti optimis dapat berkontribusi lebih besar dalam menghasilkan dokter-dokter berkualitas yang siap menjawab tantangan kesehatan Indonesia di era digital dan global. (E-3)
Sampai saat ini terdata 16 FK sudah menjalankan strategi penempatan residen senior, bekerja sama dengan pemerintah daerah di wilayah Sistem Kesehatan Akademik.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
SEBULAN lalu, sebanyak 158 guru besar FKUI menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap arah pendidikan kedokteran dan sistem layanan kesehatan Indonesia.
AI tidak dapat menggantikan, tetapi mengubah cara dokter dalam bekerja, dengan menyinergikan teknologi yang ada.
Penerapan SKA mampu menyediakan tenaga kesehatan dan standar pelayanan yang berkualitas.
Indonesia–Korea Higher Education Forum (IKHEF) 2025 sukses digelar pada 13 Agustus lalu di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
KEHADIRAN perguruan tinggi berkualitas disebuat membuat nilai sebuah kawasan meningkat. Itu karena kebutuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan berkualitas semakin meningkat.
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar Peringatan 1 Tahun sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
Ketua Pembina YPPUP Siswono Yudho Husodo menyampaikan hal utama yang harus dijaga yaitu menjaga keberlanjutan agar program kerja dan visi universitas berlanjut dengan konsisten.
Sudirman Said resmi dilantik menjabat sebagai Rektor UHN Tegal, di aula kampus setempat di Kota Tegal, Sabtu (9/8/2025).
