Kehadiran Perguruan Tinggi Berkualitas Tingkatkan Nilai Sebuah Daerah

Kegiatan di UEU.(Dok. UEU)

KEHADIRAN perguruan tinggi berkualitas disebuat membuat nilai sebuah kawasan meningkat. Itu karena kebutuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sudah semakin meningkat.

Direktur Kampus Tangerang Universitas Esa Unggul (UEU) Kampus Tangerang Didin Wahidin, mengatakan, kehadiran perguruan tinggi berkualitas semakin dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di kawasan penyangga Jakarta.

Didin mengatakan UEU Kampus Tangerang didirikan oleh pengembang Kota Mandiri CitraRaya Tangerang yang dikembangkan oleh Ciputra Group untuk memperluas jangkauan pendidikan berkualitas ke wilayah penyangga Jakarta.

"Pendirian kampus ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat di sekitar Tangerang yang ingin mendapatkan akses pendidikan tinggi yang bermutu tanpa harus menempuh jarak jauh ke kampus utama di Jakarta," ujar Didin, dalam keterangannya, Senin, (18/8).

Ia mengungkapkan sebagai bagian dari Universitas Esa Unggul secara keseluruhan, kampus Tangerang mengadopsi visi dan misi yang sama, yaitu menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Kami berupaya menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional maupun global. Menciptakan suasana akademik yang kondusif, serta memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan," tambahnya.

Dijelaskan Didin UEU telah meraih akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pencapaian ini berlaku untuk seluruh kampus, termasuk Kampus Tangerang. Selain itu, kurikulumnya juga sudah diperbaharui agar sejalan dengan kebutuhan Industri 4.0 dan Society 5.0.

Didin mengayakan keberadaan kampus menciptakan aktivitas ekonomi baru. Hal itu secara otomatis juga bisa menjadi faktor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan integrasi teknologi digital, seperti big data, artificial intelligence (AI), dan Internet of Things (IoT), juga menjadi hal yang disertakan ke dalam berbagai mata kuliah. "Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dilatih untuk mengaplikasikan teknologi tersebut dalam proyek-proyek praktis. Termasuk keterampilan teknis soft skill," jelas Didin. (H-3)