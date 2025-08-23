Program Beasiswa Astra Perluas Akses Pendidikan Tinggi bagi Siswa SMK

Empat siswa SMK binaan menerima beasiswa YPA MDR(Yayasan Pendidikan Astra)

Empat siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) binaan Yayasan Pendidikan Astra menerima beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penyerahan dilakukan di kantor Yayasan Astra-YPA MDR, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Program beasiswa ini menjadi tonggak penting bagi Yayasan Astra-YPA MDR karena merupakan beasiswa pendidikan tinggi pertama yang diberikan kepada siswa SMK binaan.

“Kami berharap beasiswa ini dapat mendukung para siswa binaan untuk fokus belajar, mengembangkan potensi diri, serta berkontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa di masa depan,ˮ ujar Ketua Pengurus Yayasan Astra-Yayasan Pendidikan Astra Michael D Ruslim, dikutip dari siaran pers yang diterima, Sabtu (23/8).

Sebanyak 215 siswa SMK binaan mendaftarkan diri pada program beasiswa kuliah. Setelah melalui proses seleksi, terpilih empat siswa terbaik yang dinyatakan layak menerima beasiswa tersebut. Empat siswa SMK binaan yang terpilih sebagai penerima beasiswa yakni, Rafa Maulana dan Rudi Nur Hidayanto, keduanya untuk Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Logistik, serta Ludgardis Bargita Nikan dan Neyla Putri Ramadhani keduanya untuk Program Studi D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung.

Baca juga : Beasiswa Binus untuk Nusantara Beri Akses Pendidikan Tinggi 100 Persen

“Sebagai siswa binaan yang beruntung menerima beasiswa kuliah dari Yayasan Astra-YPA MDR, saya sangat berterima kasih atas kesempatan berharga ini dan berharap kelak dapat berkontribusi membangun masa depan generasi muda Indonesia yang lebih berilmu, berdaya, dan penuh harapan,ˮ ucap salah satu penerima beasiswa, Rafa Maulana.

Direktur Astratech Henri Paul meyakini, ke depan, program beasiswa itu bisa terus diperluas sehingga lebih banyak siswa binaan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

"Kami merasa terhormat dipercaya untuk mendampingi penerima beasiswa terbaik. Adik-adik sekalian kami yakini memiliki karakter semangat belajar dan potensi besar. Kepada penerima beasiswa, selamat atas pencapaian ini. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar, tumbuh,," ungkap Henri. (E-3)