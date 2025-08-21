Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

BPIP Dorong Bumikan Pancasila melalui Tridharma Perguruan Tinggi

Media Indonesia
21/8/2025 21:01
Ilustrasi(Dok BPIP)

DIREKTUR Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Sadono Srihardjo menegaskan pentingnya membumikan Pancasila melalui Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat

"Pemerintah berharap dari kegiatan ini terbentuk sinergi kuat antara perguruan tinggi, PDPKN, serta berbagai pemangku kepentingan untuk terus memperkokoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan dan kehidupan berbangsa," papar Sadono dalam Seminar Nasional II dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan Nusantara (PDPKN) di Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung atas kerja sama PDPKN dan Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila Universitas Pancasila (LPIP-UP) ini mengusung tema Aktualitas Nilai-nilai Pancasila dan Revitalisasi Nasionalisme pada Era Demokrasi Digital.

Baca juga : BPIP Dorong NU Cetak Generasi Pancasila yang Mahir Iptek

Pada seminar tersebut dibahas isu-isu aktual seputar penguatan ideologi Pancasila serta pengembangan pendidikan kewarganegaraan di era transformasi digital.

Diskusi yang berlangsung interaktif menghasilkan berbagai gagasan strategis dalam memperkuat peran dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun generasi muda yang berkarakter kebangsaan. Selain seminar, agenda Rakernas PDPKN juga dilaksanakan sebagai forum konsolidasi organisasi untuk menyusun arah kerja, program strategis, serta langkah kolaboratif ke depan.

Ketua PDPKN Tatang Sudradjat menyampaikan keanggotaan organisasi PDPKN merupakan dosen Pancasila dan Kewarganegaraan yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Nusantara.

Sementara itu, Rektor UP Prof Adnan Hamid menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan, kualitas, serta peran aktif perguruan tinggi dalam mendukung penguatan ideologi Pancasila di masyarakat. Pada kesempatan itu, juga ditandai penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara UP dan PDPKN sebagai bentuk komitmen bersama dalam bidang pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.(H-2)



Editor : Indrastuti
