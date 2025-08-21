BPIP Dorong Bumikan Pancasila melalui Tridharma Perguruan Tinggi

Headline
DIREKTUR Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Sadono Srihardjo menegaskan pentingnya membumikan Pancasila melalui Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat
"Pemerintah berharap dari kegiatan ini terbentuk sinergi kuat antara perguruan tinggi, PDPKN, serta berbagai pemangku kepentingan untuk terus memperkokoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan dan kehidupan berbangsa," papar Sadono dalam Seminar Nasional II dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan Nusantara (PDPKN) di Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung atas kerja sama PDPKN dan Lembaga Penerapan Ideologi Pancasila Universitas Pancasila (LPIP-UP) ini mengusung tema Aktualitas Nilai-nilai Pancasila dan Revitalisasi Nasionalisme pada Era Demokrasi Digital.
Pada seminar tersebut dibahas isu-isu aktual seputar penguatan ideologi Pancasila serta pengembangan pendidikan kewarganegaraan di era transformasi digital.
Diskusi yang berlangsung interaktif menghasilkan berbagai gagasan strategis dalam memperkuat peran dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun generasi muda yang berkarakter kebangsaan. Selain seminar, agenda Rakernas PDPKN juga dilaksanakan sebagai forum konsolidasi organisasi untuk menyusun arah kerja, program strategis, serta langkah kolaboratif ke depan.
Ketua PDPKN Tatang Sudradjat menyampaikan keanggotaan organisasi PDPKN merupakan dosen Pancasila dan Kewarganegaraan yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Nusantara.
Sementara itu, Rektor UP Prof Adnan Hamid menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan, kualitas, serta peran aktif perguruan tinggi dalam mendukung penguatan ideologi Pancasila di masyarakat. Pada kesempatan itu, juga ditandai penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara UP dan PDPKN sebagai bentuk komitmen bersama dalam bidang pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.(H-2)
ANGGOTA DPR RI Daerah Pemilihan Papua, Tonny Tesar, menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar kegiatan penguatan implementasi Pancasila di Jayapura, Rabu (20/8).
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
HUT ke-80 Republik Indonesia, ada fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. BPIP mengajak generasi muda bijak dalam mengekspresikan kritik sosial
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Nasional Waktu Bermain Anak dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (FK Usakti) menerima sertifikat ISO 21001:2018 untuk Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan.
Indonesia–Korea Higher Education Forum (IKHEF) 2025 sukses digelar pada 13 Agustus lalu di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
KEHADIRAN perguruan tinggi berkualitas disebuat membuat nilai sebuah kawasan meningkat. Itu karena kebutuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan berkualitas semakin meningkat.
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar Peringatan 1 Tahun sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
Ketua Pembina YPPUP Siswono Yudho Husodo menyampaikan hal utama yang harus dijaga yaitu menjaga keberlanjutan agar program kerja dan visi universitas berlanjut dengan konsisten.
