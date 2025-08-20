Anggota DPR Fraksi NasDem dan BPIP Perkuat Implementasi Pancasila di Jayapura

Suasana Kegiatan Penguatan Implementasi Pancasila di Jayapura(MI/Marcelinus Kellen)

ANGGOTA DPR RI Daerah Pemilihan Papua, Tonny Tesar, menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar kegiatan penguatan implementasi Pancasila di Jayapura, Rabu (20/8). Acara yang bertajuk Implementasi Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter Masyarakat ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai latar belakang di aula LPTQ Kotaraja.



Tonny Tesar yang berasal dari Fraksi NasDem itu dalam orasinya menggaungkan semangat Pancasila dan mengapresiasi komitmen para relawan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di Tanah Papua. Ia juga menyampaikan bahwa Partai NasDem hadir untuk membawa semangat restorasi demi Indonesia yang lebih maju. ‎



‎"Ini membuktikan bahwa ada semangat dalam memperkuat karakter generasi muda yang Pancasilais di tengah tantangan global," ujar Tonny Tesar kepada media usai memberikan materi. ‎ ‎



Menurutnya, relawan Pancasila di Papua adalah ujung tombak dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya menjaga fondasi bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. ‎Tonny Tesar mengakui masih ada praktik diskriminasi di berbagai wilayah Indonesia, namun ia memuji kehidupan harmonis di Papua yang dianggapnya sebagai miniatur Indonesia sejati.



"Di Papua, meski berbeda suku dan agama, masyarakat hidup dalam toleransi yang baik. Ini yang harus terus dijaga oleh generasi muda," pesannya. ‎



‎Ia juga mengajak generasi muda untuk bijak menggunakan media sosial untuk hal-hal positif seperti peningkatan ekonomi, bukan untuk menyebarkan kebencian. ‎ ‎Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya di BPIP, Tri Suhartati, menambahkan bahwa semangat dalam nilai Pancasila dapat mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. BPIP terus menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila ke berbagai daerah di Indonesia. (MC/E-4)