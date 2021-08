Sinar Mas Land Gandeng Perusahaan Teknologi pada Digital Hub Goes to Campus

KONDISI pandemi covid-19 yang saat ini terjadi menuntut masyarakat untuk berinovasi ke bidang teknologi digital. Industri ini telah memberikan banyak manfaat di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sinar Mas Land pun turut mendukung perkembangan industri digital khususnya melalui pengembangan Digital Hub sebagai kawasan di BSD City yang didedikasikan untuk komunitas, pusat pendidikan, perusahaan rintisan, dan multinasional yang fokus dalam bidang tersebut.

Selain pembangunan secara fisik, Sinar Mas Land mendukung pertumbuhan komunitas dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem Digital Hub. Dalam pelaksanaannya, Sinar Mas Land menggandeng mitra-mitra terkemuka di bidang rintisan teknologi digital. Sebagai dukungan dalam pengembangan perusahaan rintisan, Sinar Mas Land menunjuk Nakama.id, komunitas start-up yang telah menghubungkan lebih dari 3.000 founders dengan para investor. Bersama dengan Nakama.id, Sinar Mas Land menyelenggarakan Digital Hub Goes to Campus untuk mengajak mahasiswa melihat beragam peluang tanpa batas di dunia digital.

Kegiatan tersebut merupakan acara yang digagas Sinar Mas Land sejak 2018 dan bertujuan memberikan pelatihan serta informasi terbaru seputar perkembangan, strategi, dan ekosistem industri digital di Indonesia. Acara ini diselenggarakan selama satu bulan mulai dari 24 Juli-21 Agustus 2021 melalui platform webinar dengan pembicara dari Sirclo, Ruang Guru, Founders Live, dan Amazon Web Services (AWS). Google yang merupakan situs web terbesar di dunia juga akan mengikuti acara ini dengan Bangkit, program pengembangan karier bagi mahasiswa Indonesia.

Chief of Digital Tech Ecosystem & Development Sinar Mas Land Irawan Harahap menjelaskan bahwa kegiatan ini mengajak mahasiswa untuk mulai aktif dan segera beradaptasi dengan era digital seperti saat ini. "Digital Hub Goes to Campus membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan wawasan tentang industri digital langsung dari perusahaan digital teratas seperti Google dan AWS. Kami berharap kegiatan ini dapat memotivasi mahasiswa untuk mengambil bagian dan melakukan berbagai inovasi sehingga mereka dapat menjadi digipreneur baru yang unggul, mandiri, dan siap bersaing di era digital ini," ujar Irawan.

CEO Nakama.id Debora Temmy juga mendukung Digital Hub Goes to Campus dengan harapan bahwa pihaknya dapat turut menginspirasi mahasiswa, membagi pengetahuan, dan membuka network antarmahasiswa dari berbagai jurusan. "Kegiatan ini mendorong para mahasiswa untuk mendapat pandangan baru, sehingga setelah lulus bisa langsung siap memasuki dunia profesional maupun membangun usaha di bidang teknologi digital. Terciptanya sinergi antara industri dengan pihak kampus dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan dukungan besar agar mahasiswa dapat terlibat dalam industri digital yang kian berkembang," tutur Temmy.

Rangkaian acara ini dimulai dengan webinar pertama bertema Industry Insight at Pandemic pada 24 Juli 2021 diikuti dengan topik Live after Graduation, Sabtu 31 Agustus 2021. Pada acara-acara selanjutnya, Digital Hub Goes to Campus akan mengupas tema The Right Ecosystem, Readiness for Global Tech Disruption, dan Collaboration, Excellent and Persistence. (RO/OL-14)