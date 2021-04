Penyebaran Covid-19 Meningkat, Masyarakat Diminta Waspada

MASYARAKAT diminta mewaspadai peningkatan sejumlah indikator penyebaran Covid-19. Caranya dengan meningkatkan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan.

"Menjelang Idul Fitri sejumlah indikator penyebaran Covid-19 mengalami peningkatan. Kondisi ini harus disikapi dengan serius oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/4).

Data Satgas Penanganan Covid-19 mencatat tren kematian yang turun cukup konsisten sejak akhir Januari 2021 hingga awal Maret 2021 sampai di bawah 100 orang per hari di awal April 2021. Namun, ujar Lestari, pada Kamis (29/4) lonjakan angka kematian mencapai 218 orang.

Selain itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, tren penambahan kasus covid-19 harian pun menghadirkan catatan warna kuning. Tren penurunan kasus yang sudah berlangsung sejak akhir Januari 2021 sampai akhir Maret 2021 terhenti. Tren kasus harian terlihat kembali menanjak dalam satu bulan terakhir.

Pada Kamis (29/4) dilaporkan ada 5.833 kasus baru. Padahal sepanjang pekan lalu penambahan kasus harian sebanyak 5.406 kasus per hari. Sepekan sebelumnya antara 12-18 April 2021 tercatat 5.336 kasus per hari dan sepekan sebelumnya tercatat 4.677 kasus per hari.

Data Satgas Penanggulangan Covid-19 itu, ujar Rerie, memperlihatkan sejak awal April 2021 hingga akhir April 2021 tren penambahan kasus positif Covid-19. Data tersebut, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, menunjukkan bahwa tren kasus covid-19 di Indonesia konsisten meningkat dari pekan ke pekan terakhir.

Menurut Rerie, kondisi sebaran covid-19 itu harus dicermati semua pihak. Para pemangku kepentingan, tegasnya, harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Efektivitas testing, tracing, dan treatments (3T) harus ditingkatkan, ujarnya, agar kecepatan penambahan kasus bisa ditekan.

Sedangkan masyarakat, ujarnya, harus terus meningkatkan kewaspadaan dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bila masih ada yang berniat mudik, Rerie menyarankan, untuk berpikir ulang, mengingat saat ini tren penyebaran covid-19 yang menunjukkan peningkatan. (OL-14)