BabyDoo: Animasi Gajah Nusantara Karya Anak Bangsa Siap Mendunia

Film animasi BabyDoo(MI/HO)

INDUSTRI kreatif Indonesia kembali melahirkan karya membanggakan melalui peluncuran BabyDoo, sebuah Intellectual Property (IP) edutainment yang mengusung misi besar bagi generasi muda.

Menggabungkan animasi memukau, musik yang ceria, dan teknik storytelling yang kuat, BabyDoo hadir sebagai ekosistem kreatif modern untuk menumbuhkan rasa cinta anak-anak terhadap alam Nusantara.

Mengangkat kisah generasi anak gajah Indonesia, serial ini membawa penonton dalam petualangan epik yang melintasi batas hutan rimbun hingga ke luar angkasa. Keunikan utama dari proyek ini terletak pada karakter-karakternya; seluruh tokoh gajah dalam mini series ini terinspirasi dari sosok anak gajah nyata yang ada di Indonesia.

Pendekatan ini diambil agar anak-anak dapat mengenal lebih dekat satwa endemik mereka, dengan harapan akan tumbuh kepedulian untuk menjaga kelestariannya di masa depan.

Sinopsis: Ancaman dari Bumi dan Langit

Cerita berpusat pada kondisi hutan Indonesia yang mulai terancam. Di balik rimbunnya pepohonan, tersembunyi sebuah batu sakti penjaga keseimbangan alam yang hanya akan menampakkan diri saat ekosistem berada dalam bahaya besar. Namun, ancaman tidak hanya datang dari kerusakan di bumi.

Jalgomez, sosok misterius dari Planet Koroz yang telah hancur, datang ke bumi untuk merebut batu sakti tersebut. Di tengah himpitan ancaman dari bumi dan langit, tiga pahlawan kecil kita—Mecu, Cimut, dan Dibul—harus berjuang melindungi hutan, kawanan gajah, serta rumah mereka dari kehancuran.

Ekosistem Kreatif dan Edukasi

BabyDoo tidak hanya sekadar tontonan. Melalui konten modern seperti Mom & Baby Singer-Song, IP ini dirancang untuk menjadi teman belajar yang interaktif bagi orang tua dan anak. Fokus utamanya adalah membentuk generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan melalui hiburan yang berkualitas.

Berikut adalah detail informasi mengenai peluncuran dan profil BabyDoo:

Informasi Utama Detail Keterangan Judul Serial BabyDoo: Petualangan Gajah Nusantara Format Konten Animasi, Musik (Singer-Song), & Storytelling Karakter Utama Mecu, Cimut, dan Dibul Inspirasi Karakter Anak gajah nyata di Indonesia Tanggal Rilis 10 April 2026 Platform Tayang YouTube BabyDoo Joyworld

Kehadiran BabyDoo diharapkan menjadi kontribusi positif bagi industri kreatif tanah air dalam menghadirkan konten anak yang tidak hanya menghibur secara visual, tetapi juga memiliki kedalaman nilai edukasi dan pesan moral tentang pelestarian alam.

Jangan lewatkan petualangan perdana Mecu dan kawan-kawan dalam menjaga keseimbangan alam Nusantara yang akan mulai mengudara pada pertengahan April mendatang. (Z-1)