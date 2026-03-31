Maudy Ayunda Bawakan Dua Lagu untuk Soundtrack Film Para Perasuk

AKTRIS dan penyanyi Maudy Ayunda didapuk untuk mengisi original soundtrack (OST) film terbaru sutradara Wregas Bhanuteja, Para Perasuk. Tidak tanggung-tanggung, Maudy membawakan dua lagu sekaligus bertajuk Aku yang Engkau Cari dan Di Tepi Lamunan di bawah arahan produser musik Lafa Pratomo.
Maudy menjelaskan bahwa lagu Di Tepi Lamunan memiliki makna ganda yang selaras dengan narasi filmnya.
Selain menggambarkan sosok Perasuk yang bernyanyi untuk sang Pelamun, lagu ini juga memiliki sisi emosional yang lebih universal.
"Tapi di sisi lain ini juga lagu buat siapa pun yang punya keresahan, yang ingin mencari tempat rehat sejenak, ingin mencari pelarian, bersandar di orang yang dia sayang. Kayak ada dua interpretasi sih," tutur Maudy, dikutip Selasa (31/3).
Sementara itu, lagu Aku yang Engkau Cari tercipta melalui proses kreatif yang sangat singkat. Lafa Pratomo mengungkapkan bahwa lagu tersebut rampung hanya dalam waktu sekitar 30 menit setelah mereka menyaksikan cuplikan filmnya.
"Kita masuk studio terus kayak setengah jam sudah jadi. Aku yang Engkau Cari itu kan lagu tentang harapan yang ingin digapai dan sebagainya, harapan yang hilang lalu dia kembali dan sebagainya," ujar Lafa.
Film ini menampilkan deretan aktor ternama seperti Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Bryan Domani, Chicco Kurniawan, hingga Anggun C Sasmi.
Secara garis besar, Para Perasuk mengeksplorasi kisah obsesif anak muda untuk menjadi perantara roh di tengah ancaman kekuatan luar yang melanda desa mereka.
Melalui karya ini, Wregas Bhanuteja berupaya mengangkat fenomena kerasukan sebagai sebuah pengalaman komunal masyarakat, melampaui sekadar tontonan yang eksotis.
Para Perasuk dijadwalkan mulai meneror layar lebar di seluruh bioskop Indonesia pada 23 April 2026. (Ant/Z-1)
Meski proses aplikasi riasan memakan waktu, Angga Yunanda menyebut tantangan terberat justru muncul saat proses pembersihan setelah syuting selesai.
