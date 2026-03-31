Tantangan Angga Yunanda Jadi Manusia Silver di Film Para Perasuk

Aktor Angga Yunanda menceritakan perannya di film Para Perasuk saat temu media di Jakarta, Senin (30/3/2026).(ANTARA/Sri Dewi Larasati)

AKTOR Angga Yunanda membagikan pengalamannya memerankan karakter Bayu dalam film terbaru karya sutradara Wregas Bhanuteja, Para Perasuk. Dalam film ini, Angga tampil totalitas sebagai manusia silver yang mengharuskan seluruh tubuhnya dilumuri cairan berwarna perak.

Angga mengungkapkan bahwa proses periasan wajah dan tubuhnya dilakukan dengan sangat detail agar warna perak tersebut terlihat sempurna di depan kamera.

“Memang tebal banget karena emang lumayan susah untuk bisa mencapai warna se-silver itu, apalagi kamera film beda, apa yang kelihatan di aslinya belum tentu sama seperti yang di kamera, jadi harus di-touchup (dirias) sampai ke sela-sela terkecil,” ujar Angga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/3).

Meski proses aplikasi riasan memakan waktu, Angga menyebut tantangan terberat justru muncul saat proses pembersihan setelah syuting selesai. Menurutnya, cairan warna tersebut sangat sulit dihilangkan dari kulit.

“Jadi yang paling susah sebenarnya bukan pengaplikasian dan syutingnya, ngelepasnya membersihkannya itu susah sekali. Lumayan lama sih lama aku ngelepasnya,” imbuhnya.

Para Perasuk bukan sekadar film horor biasa. Wregas Bhanuteja mengeksplorasi fenomena kerasukan sebagai pengalaman komunal masyarakat, alih-alih hanya menonjolkan sisi eksotisnya.

Ceritanya berfokus pada pencarian obsesif sekelompok anak muda untuk menjadi perantara roh di tengah ancaman yang melanda desa mereka.

Selain Angga Yunanda, film ini juga bertabur bintang papan atas seperti Maudy Ayunda, Bryan Domani, Chicco Kurniawan, hingga Anggun C. Bagi para pencinta sinema tanah air, Para Perasuk dijadwalkan mulai tayang di bioskop Indonesia pada 23 April 2026. (aNT/z-1)