Animasi Tukar Rasa Bawa Cerita Kuliner Nusantara saat Mudik Lebaran

Animasi Tukar Rasa(Dok. Animasi Tukar Rasa)

SEBUAH video animasi lebaran bertajuk Tukar Rasa menjadi persembahan hiburan untuk masyarakat Indonesia yang meramaikan tradisi mudik ke kampung halaman. Animasi Tukar Rasa sendiri diproduksi oleh merek Sambal Uleg, yang bekerja sama dengan Kolam Susu, studio animasi terkemuka asal Bandung yang telah memiliki rekam jejak gemilang dalam memproduksi video animasi.

Video animasi Tukar Rasa yang ditayangkan di kanal Youtube resmi Sambal Uleg mengangkat tradisi mudik yang sangat lekat dengan masyarakat Indonesia. Cerita berpusat pada momen berkumpulnya lima cucu di rumah kakek dan nenek mereka. Uniknya, kelima cucu ini datang dari berbagai daerah perantauan yang berbeda dan memiliki tradisi membawa makanan khas daerah masing-masing sebagai buah tangan.

Dalam video tersebut, penonton disuguhkan visual menggugah selera dari berbagai kuliner nusantara dengan berbagai karakter. Ammank datang membawa kelezatan jalangkote dan coto Makassar. Raras memeriahkan suasana dengan bakso Malang Viral. Mamat dan Nina hadir membawa camilan favorit batagor Bandung dan Simping. Lambas tak ketinggalan menyajikan gurihnya rendang khas Padang.

Video ini memperkenalkan karakter-karakter imut bernama Kurcachil (Kurcaci Chili atau Peri Cabai). Setiap cucu didampingi oleh satu Kurcachil yang wujud dan sifatnya mewakili karakter serta keunikan masing-masing.



Puncak cerita terjadi ketika semua hidangan nusantara tersebut disajikan di meja makan. Meski terlihat mewah dan lezat, kelima cucu dan kakek-nenek merasa ada satu elemen krusial yang hilang dari hidangan mereka.

Di momen krusial inilah, para Kurcachil beraksi dengan ajaib, membawa dan menambahkan Sambal Uleg ke setiap makanan, yang seketika melengkapi, menyatukan rasa, dan membuat momen makan keluarga menjadi sempurna.

“Melalui video animasi Tukar Rasa, kami ingin merayakan keragaman budaya dan kuliner Indonesia yang selalu mewarnai momen lebaran. Cerita ini adalah cerminan dari keluarga Indonesia. Apapun makanan khas daerah yang dibawa ke meja makan, produk kami selalu hadir sebagai pelengkap setia yang menyatukan selera dan menghangatkan suasana,” ujar perwakilan Manajemen Sambal Uleg dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (28/3).

(H-3)