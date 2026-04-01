Sentuhan Horor Komedi Kirill Sokolov, They Will Kill You Sajikan Ketegangan Berbalut Humor Gelap

N Apuan Iskandar
01/4/2026 07:21
Sentuhan Horor Komedi Kirill Sokolov, They Will Kill You Sajikan Ketegangan Berbalut Humor Gelap
Cuplikan adegan dari film They Will Kill You(Warnerbros.ent)

INDUSTRI layar lebar kembali diramaikan dengan kehadiran film terbaru berjudul They Will Kill You. Karya sutradara Kirill Sokolov ini mencuri perhatian penonton melalui kombinasi unik antara genre horor, aksi, dan komedi gelap yang dikemas dalam alur cerita penuh kejutan.

Berlatar di sebuah apartemen mewah di New York City, film ini mengikuti kisah Asia (Zazie Beetz), seorang mantan narapidana yang mencoba menata ulang hidupnya. 

Ia mengambil pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di gedung tersebut, namun harapan untuk memulai lembaran baru justru berubah menjadi ancaman mematikan.

Ketegangan dimulai saat Asia menyadari adanya serangkaian kejadian misterius, termasuk hilangnya beberapa orang secara tidak wajar. 

Ia kemudian menemukan fakta mengejutkan bahwa para penghuni apartemen merupakan anggota kelompok kultus rahasia. Situasi tersebut memaksa Asia berjuang bertahan hidup di tengah kepungan aksi brutal dan teror yang mengancam nyawanya.

Salah satu daya tarik utama film ini adalah naskah yang kaya akan plot twist. Penonton diajak untuk terus menggali misteri di balik setiap karakter, dengan pengembangan cerita yang segar dan jauh dari kesan klise. 

Meski mengusung tema survival yang intens, Sokolov berhasil menyisipkan elemen humor gelap untuk menjaga keseimbangan dinamika cerita.

Selain Zazie Beetz, film ini didukung oleh sederet aktor ternama seperti Myha'la, Patricia Arquette, Tom Felton, dan Heather Graham. 

Kehadiran mereka memperkuat atmosfer klaustrofobik yang dibangun melalui pemanfaatan ruang terbatas di dalam gedung apartemen.

Dengan ritme cerita yang padat dan gaya penyutradaraan yang dinamis, They Will Kill You menawarkan pengalaman menonton yang berbeda. Perpaduan aksi yang cepat dan komedi yang tak terduga menjadikannya tontonan yang segar bagi para pencinta film horor modern. (Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
