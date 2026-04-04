Jadwal Konser F-FOREVER Jakarta 2026 Berubah, Cek Harga Tiket Terbaru

KABAR penting bagi para penggemar nostalgia Asia di Tanah Air. Color Asia Live, selaku promotor konser F✦FOREVER 1st World Tour, resmi mengumumkan penyesuaian jadwal pertunjukan yang akan berlangsung di Indonesia Arena, GBK Senayan, Jakarta.

Demi menjamin kualitas produksi, keamanan, serta pengalaman menonton yang maksimal, jadwal konser yang semula direncanakan pada Sabtu-Minggu, 30-31 Mei 2026, kini dimajukan menjadi Jumat-Sabtu, 29-30 Mei 2026.

Alasan Teknis dan Kualitas Produksi

Managing Director Color Asia Live, David Ananda, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam terkait teknis produksi yang sangat kompleks. Skala panggung yang masif memerlukan waktu pengerjaan dan serah terima lokasi (venue handover) yang lebih presisi.

“Mengingat skala dan kerumitan teknis produksi panggung yang masif, proses pengerjaan tidak memungkinkan untuk diselesaikan sesuai jadwal semula. Keputusan ini terpaksa diambil demi memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar, aman, dan memenuhi standar kualitas produksi yang diharapkan,” ujar David Ananda.

Pihak promotor juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para penggemar atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat pergeseran tanggal ini.

Informasi Penjualan dan Harga Tiket

Meskipun jadwal konser mengalami perubahan, jadwal penjualan tiket dipastikan tetap berjalan sesuai rencana awal. Tiket mulai dapat dibeli pada Sabtu, 4 April 2026 pukul 10:00 WIB melalui situs resmi www.fforeverindonesia.com atau platform Loket.com.

Berikut adalah rincian harga tiket konser F✦FOREVER 1st World Tour di Jakarta:

Kategori Tiket Harga (Mata Uang Rupiah) Super VVIP Rp4.500.000 Diamond VIP Rp3.950.000 Gold Rp2.100.000 Silver Rp1.450.000 Bronze Rp1.250.000

Catatan: Harga di atas belum termasuk pajak pemerintah, biaya admin, dan biaya platform sebesar 20%.

Kolaborasi Ikonik: F3 dan Ashin Mayday

F✦FOREVER merupakan proyek eksklusif yang menyatukan tiga anggota fenomena ikonik F4—Jerry Yan, Van Ness Wu, dan Vic Chou—bersama Ashin, vokalis utama dari band legendaris Mayday. Kolaborasi ini telah sukses menggelar 19 pertunjukan di berbagai kota besar seperti Shanghai hingga Chongqing dengan ulasan yang luar biasa.

Bagi Ashin, konser ini akan menjadi penampilan perdana dirinya di Indonesia. Sementara bagi PaninBank selaku sponsor utama, dukungan ini merupakan bagian dari perayaan hari jadi ke-55 tahun mereka.

“Konser ini sejalan dengan semangat PaninBank untuk menghadirkan premium experience bagi nasabah. Kami berkomitmen memberikan nilai tambah melalui pengalaman eksklusif yang sesuai dengan gaya hidup mereka,” ungkap Sugiono Sutanto Janis, Direktur Business Banking & PIKK PaninBank.

Bagi nasabah PaninBank yang ingin mengetahui mekanisme khusus mendapatkan tiket, dapat mengunjungi kantor cabang terdekat atau menghubungi Call Panin di 1500678.

Siapkan diri Anda untuk bernostalgia dengan lagu-lagu hits seperti "Meteor Rain" dan "First Time" di panggung megah Indonesia Arena akhir Mei mendatang!