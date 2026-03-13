Reuni 25 Tahun, F4 Siap Gelar Konser di Jakarta Bulan Mei

F4(Dok Rate Your Music)

BOYBAND legendaris asal Taiwan, F4, dipastikan akan menggelar konser reuni di Jakarta sebagai bagian dari tur Asia bertajuk “F4 FOREVER City of Stars Concert Tour.” Konser ini menjadi momen spesial bagi para penggemar karena menandai 25 tahun perjalanan karier F4, sejak meraih popularitas lewat drama legendaris Meteor Garden.

Acara ini dipromotori oleh Color Asia Live, yang baru saja merilis teaser resmi mengenai konser tersebut melalui akun Instagram mereka pada Kamis (12/3) kemarin.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram-nya, konser di Jakarta dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei 2026 pukul 20.00 WIB mendatang di Indonesia Arena.

“Bersiaplah, Indonesia! Sesuatu yang SPEKTAKULER akan datang! Setelah sekian tahun, BINTANG-BINTANG (STARS) akhirnya sejajar untuk Kebangkitan Besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jakarta akan menjadi 'City of Stars' pertama di Asia Tenggara!” tulis akun Instagram @colorasialive.

“Save the date: Saturday, 30 May 2026 — Indonesia Arena, Jakarta — 8.00PM,” tulis mereka dalam keterangan lanjutan.

Detail lengkap mengenai konser, termasuk penjualan tiket dan informasi tambahan lainnya, dijadwalkan akan diumumkan pada 31 Maret 2026 melalui akun Instagram resmi @colorasialive.

Tur Reuni Tanpa Ken Chu

Meski dikenal sebagai grup beranggotakan empat orang, tur reuni kali ini dipastikan tidak akan menghadirkan salah satu member F4, yaitu Ken Chu.

Informasi ini telah konsisten sejak pengumuman tur pada akhir 2025. Konser-konser yang telah digelar sebelumnya, seperti di Shanghai pada Desember 2025, Chengdu pada Januari 2026, hingga Shenzhen pada Maret 2026, hanya menampilkan tiga anggota yakni Jerry Yan, Vic Chou, dan Vanness Wu.

Awalnya, rencana reuni untuk merayakan 25 tahun debut F4 memang digagas dengan formasi lengkap. Namun, pada Desember 2025, saat pengumuman resmi konser di Shanghai, hanya tiga anggota yang diumumkan tampil.

Situasi ini diduga berkaitan dengan polemik internal terkait dugaan kebocoran informasi mengenai detail album dan tur sebelum kontrak resmi dengan label musik B'in Music selesai ditandatangani.

Menanggapi tuduhan tersebut, Ken Chu sempat memberikan klarifikasi melalui video di Instagram pada 8 Desember 2025. Dalam pernyataannya, ia membantah telah membocorkan informasi internal dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani kontrak untuk tur tersebut.

Ia juga menyebut komunikasi dengan pihak penyelenggara terputus setelah dirinya menolak beberapa permintaan yang diajukan oleh manajemen.

Ken Chu bahkan menyebut nama A-jie, yang diketahui merupakan COO dari B’in Music sekaligus manajer band Mayday, sebagai pihak yang menurutnya bertanggung jawab atas situasi tersebut.

Meski tidak terlibat dalam tur, Ken Chu tetap menyatakan dukungan kepada rekan-rekannya di F4. Ia mengaku mengetahui kabar mengenai ketidakhadirannya dari pemberitaan media.

Peluang Tamu Spesial

Dalam beberapa kota tur sebelumnya seperti Shanghai dan Chengdu, konser F4 menghadirkan tamu spesial seperti Jay Chou dan Ashin dari band Mayday.

Namun, hingga saat ini promotor belum mengonfirmasi apakah konser di Jakarta juga akan menghadirkan bintang tamu. Meski demikian, banyak penggemar berspekulasi bahwa kemungkinan tersebut cukup besar, mengingat pola tur yang sama di kota-kota lain.

Nostalgia Generasi 2000-an

F4 awalnya terdiri dari empat anggota, yakni Jerry Yan, Vic Chou, Vanness Wu, dan Ken Chu. Nama mereka melejit di seluruh Asia setelah membintangi Meteor Garden pada awal 2000-an.

Selain drama tersebut, F4 juga dikenal lewat sejumlah lagu populer seperti Meteor Rain dan Qing Fei De Yi, yang menjadi soundtrack ikonik bagi penggemar era tersebut.

Sebelumnya, para anggota F4 juga sempat tampil bersama dalam reuni singkat pada konser band Mayday pada tahun 2025. Namun konser tur F4 FOREVER City of Stars kali ini menjadi pertunjukan yang secara khusus menghadirkan kembali para personel F4 ke atas panggung, meski dengan formasi tiga anggota. (Abi Rama/E-4)