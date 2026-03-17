Berapa Kapasitas Indonesia Arena, Lokasi Konser F4 Reuni di Jakarta

KONSER reuni boyband legendaris asal Taiwan, F4, bertajuk "F-FOREVER City of Stars Concert Tour" resmi dikonfirmasi akan menyambangi Jakarta pada 30 Mei 2026. Kabar ini sontak membuat para penggemar setia Meteor Garden berburu informasi mengenai lokasi acara. Indonesia Arena, yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), dipilih sebagai saksi bisu kembalinya Jerry Yan, Vic Chou, dan Vanness Wu ke tanah air.

Sebagai salah satu stadion indoor tercanggih di Indonesia, banyak yang bertanya-tanya: Berapa kapasitas Indonesia Arena untuk konser? Apakah mampu menampung antusiasme ribuan fans yang sudah menanti dua dekade?

Kapasitas Indonesia Arena untuk Konser Musik

Indonesia Arena, atau yang secara teknis dikenal sebagai Indoor Multifunction Stadium (IMS), memiliki kapasitas maksimal sekitar 16.000 hingga 16.500 kursi. Namun, untuk gelaran konser musik, kapasitas ini biasanya bersifat fleksibel tergantung pada layout panggung yang digunakan.

Jika promotor menggunakan konsep panggung Center Stage (di tengah), kapasitas bisa dimaksimalkan hingga angka tertinggi. Namun, jika menggunakan panggung End-Stage (di satu sisi), kapasitas efektif biasanya berkisar antara 13.500 hingga 15.000 penonton untuk memastikan kenyamanan dan jarak pandang (sightline) yang optimal dari setiap sudut tribun.

Detail Teknis Indonesia Arena Jakarta Total Lantai 5 Lantai Teknologi Kursi Telescopic Seating (Otomatis) Fasilitas Unggulan Jumbotron LED, AC Central, Ruang VIP Akses Transportasi MRT Istora Mandiri, TransJakarta Koridor 1

Keunggulan Indonesia Arena sebagai Venue Konser F4

Mengapa F4 memilih Indonesia Arena dibandingkan venue lain seperti Istora atau stadion terbuka? Berikut adalah beberapa fasilitas kelas dunia yang tersedia:

Sistem Kursi Teleskopik: Tribun lantai bawah menggunakan teknologi telescopic seating yang bisa dilipat otomatis. Hal ini memungkinkan area festival (berdiri) menjadi lebih luas dan nyaman.

Jumbotron Raksasa: Terdapat LED berukuran masif yang tergantung di langit-langit tengah. Ini sangat krusial bagi penggemar yang duduk di tribun atas agar tetap bisa melihat ekspresi para member F4 dengan jelas.

Akustik Kelas Dunia: Berbeda dengan stadion terbuka, Indonesia Arena dirancang dengan material peredam suara yang meminimalisir gema, sehingga kualitas audio vokal "Meteor Rain" akan terdengar lebih jernih.

Konser F4 di Jakarta ini diprediksi akan menjadi salah satu ajang nostalgia terbesar di tahun 2026. Dengan kapasitas Indonesia Arena yang mumpuni, para penggemar diharapkan bisa menikmati pertunjukan dengan standar visual dan audio terbaik. (Z-4)