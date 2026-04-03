Daftar Nominasi Crunchyroll Anime Awards 2026 dan Cara Voting

Poster Crunchyroll Anime Awards 2026(MI/HO)

CRUNCHYROLL, platform global utama bagi para pecinta anime, resmi mengumumkan daftar nominasi untuk ajang bergengsi Crunchyroll Anime Awards kesepuluh. Perayaan 2026 ini menandai satu dekade penghormatan terhadap kreativitas luar biasa dari industri animasi Jepang yang telah menyatukan jutaan penggemar di seluruh dunia.

Malam puncak penghargaan akan diselenggarakan di Grand Prince Hotel Shin Takanawa, Tokyo, pada Sabtu, 23 Mei 2026. Acara ini akan dipandu oleh pengisi suara Sally Amaki dan tokoh populer Jon Kabira, dengan sambutan pembukaan dari Presiden dan CEO Sony Group Corporation, Hiroki Totoki.

Partisipasi Penggemar dan Metode Voting

Tahun ini, Crunchyroll memberikan kemudahan lebih bagi penggemar untuk mendukung judul favorit mereka. Untuk pertama kalinya, selain melalui situs resmi Crunchyroll, pemungutan suara juga dapat dilakukan melalui platform komunitas MyAnimeList.

Informasi Voting: Periode: Hari ini hingga 15 April 2026 (Pukul 23:59 Waktu Pasifik).

Hari ini hingga 15 April 2026 (Pukul 23:59 Waktu Pasifik). Batas Waktu WIB: 16 April 2026, pukul 13:59 WIB.

16 April 2026, pukul 13:59 WIB. Platform: Situs Web Resmi Crunchyroll dan MyAnimeList.

Daftar Presenter Bertabur Bintang

Gelombang pertama presenter yang akan membacakan pemenang terdiri dari deretan tokoh global dari berbagai latar belakang industri hiburan:

Nama Presenter Latar Belakang / Asal Rashmika Mandanna Aktris ternama India Asuka Saito & Nanase Nishino Aktris populer Jepang DANNA Penyanyi dan aktris Meksiko Enako & Snitchery Cosplayer profesional global RZA Pendiri Wu-Tang Clan Winston Duke Aktor dan produser global

Penampilan Musik Spesial

Merayakan satu dekade Anime Awards, sejumlah musisi ikonik akan membawakan lagu-lagu tema anime legendaris:

DEAN FUJIOKA: Membawakan "History Maker" (Yuri!!! on ICE).

PORNOGRAFFITTI: Penghormatan 10 tahun My Hero Academia.

ASIAN KUNG-FU GENERATION: Membawakan "Haruka Kanata" (NARUTO).

Yoko Takahashi: Persembahan 30 tahun Neon Genesis Evangelion.

Tokyo Philharmonic Orchestra: Suguhan melodi orkestra klasik anime.

Daftar Nominasi Utama 2026

Berikut adalah daftar nominasi untuk beberapa kategori paling bergengsi di Crunchyroll Anime Awards 2026:

Kategori Daftar Nominasi Anime of the Year DAN DA DAN S2, Gachiakuta, My Hero Academia FINAL SEASON, Takopi's Original Sin, The Apothecary Diaries S2, The Summer Hikaru Died. Film of the Year 100 Meters, Chainsaw Man – Reze Arc, Demon Slayer: Infinity Castle, Mononoke the Movie, Scarlet, The Rose of Versailles. Best Continuing Series DAN DA DAN S2, Kaiju No. 8, My Hero Academia FINAL SEASON, ONE PIECE, Solo Leveling S2, SPY x FAMILY S3. Best New Series Clevatess, Gachiakuta, SAKAMOTO DAYS, Takopi's Original Sin, The Fragrant Flower Blooms With Dignity, The Summer Hikaru Died. Best Animation DAN DA DAN S2, Gachiakuta, My Hero Academia FINAL SEASON, ONE PIECE, Solo Leveling S2, Takopi's Original Sin.

Rahul Purini, Presiden Crunchyroll, menyatakan bahwa nominasi tahun ini mencakup hampir 50 serial dan film unik.

"Pada perayaan ulang tahun kesepuluh ini, kami berterima kasih kepada lebih dari 110 studio animasi dan 220 pengisi suara yang telah menghidupkan karakter-karakter yang dicintai selama satu dekade terakhir," pungkasnya. (Z-1)