Smart Indonesia Academy Raih Penghargaan dari Asia Award Night 2025

Smart Indonesia Academy meraih penghargaan dari Asia Award Night 2025.(Smart Academy)

Smart Indonesia Academy (SIA) menerima penghargaan internasional Asia Most Pinnacle of Quality and Qualified Excellence in Training and Certification Award 2025 dalam acara Asia Awards Night 2025, Ceremony Best of the Best. Penghargaan bergengsi ini diberikan kepada lembaga dengan performa, integritas, dan standar mutu terbaik di kawasan Asia. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen berkelanjutan Smart Indonesia Academy dalam menghadirkan program pelatihan yang melampaui standar kualifikasi nasional.

Di bawah kepemimpinan Founder & Direktur, Tanti Widia Nurdiani, SIA berhasil menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap dinamika industri global sekaligus menjaga integritas proses sertifikasi yang ketat.

"Kami tidak hanya memberikan sertifikasi; kami membangun standar profesionalisme baru. Penghargaan Pinnacle of Quality ini mencerminkan dedikasi kami untuk memastikan setiap profesional Indonesia memiliki daya saing yang diakui di panggung internasional," ujar Tanti Widia Nurdiani, Kamis (2/4).

Smart Indonesia Academy (PT Akademi Smart Indonesia) merupakan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi manajemen terkemuka yang berbadan hukum dan memiliki legalitas sebagai LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) serta LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan).

Sebagai institusi yang berorientasi pada kualitas, SIA telah memperoleh akreditasi dan pengakuan internasional, termasuk sertifikasi ISO 9001:2015 serta dukungan dari badan akreditasi global seperti IAF (International Accreditation Forum) dan IAS (International Accreditation Service).

Visi SIA ialah menjadi Center of Excellence yang mentransformasi layanan dan melipatgandakan pertumbuhan kompetensi SDM. Dengan fokus pada Manajemen Bisnis, Tata Kelola Perkantoran, dan Kepemimpinan Digital, SIA telah menjadi mitra tepercaya bagi ratusan perusahaan nasional, multinasional, dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Keunggulan Strategis Smart Indonesia Academy di antaranya akreditasi internasional dengan menjamin mutu yang diakui secara global sehingga sertifikat memiliki bobot profesional tinggi.

Kemudian, metode pembelajaran modern dengan menggabungkan experiential learning dengan teknologi digital untuk efektivitas pelatihan.

Jejaring kemitraan luas dengan bekerja sama dengan asosiasi profesi dan industri untuk menjaga relevansi materi, serta instruktur praktisi dengan didorong oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak teruji.

Penghargaan di Asia Awards Night 2025 semakin mempertegas langkah Smart Indonesia Academy untuk berekspansi dan memperkuat ekosistem pelatihan nasional. Dengan semangat "Next Level Starts Here", SIA berkomitmen mencetak tenaga kerja unggul yang siap menghadapi transformasi digital dan persaingan ekonomi global menuju Indonesia Emas 2045.