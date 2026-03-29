RM BTS Akui Dirinya tak Jago Parkir

RM BTS, kembali viral bukan karena prestasi panggung atau proyek musik terbarunya. Pngakuannya terasa sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, ia ternyata masih kesulitan saat parkir.
Momen itu muncul dalam video berjudul Are you eating well? ft. BTS RM, Suga”yang diunggah di kanal YouTube grup hip-hop Epik High pada 26 Maret. Dalam obrolan santai tersebut, Tablo menyinggung keputusan RM yang baru-baru ini mempelajari cara mengemudi dan mengantongi SIM.
“Kenapa kamu sampai belajar menyetir? Bukannya kita harus membentuk aliansi orang-orang yang sama-sama buruk soal arah?," ungkap Tablo, dengan nada bercanda.
Candaan itu merujuk pada reputasi RM di kalangan penggemar yang dikenal sering tersesat.
Alih-alih menepis, RM justru menjawab dengan jujur. Ia mengaku orang-orang di sekitarnya menganggap dirinya terlalu kekanak-kanakan, sehingga ia merasa perlu belajar mengemudi. Namun setelah berhasil mendapat SIM, rasa bangga itu tak bertahan lama.
“Saya sempat bangga setelah dapat SIM, tapi habis itu praktis tidak dipakai. Saya tidak bisa parkir,” kata RM.
Pengakuan spontan itu langsung mengundang tawa di studio. Anggota Epik High lainnya, Tukutz, lalu melempar saran jenaka agar RM cukup pergi ke tempat-tempat yang menyediakan layanan valet parking. RM pun tertawa dan setuju.
Tak butuh waktu lama, potongan momen tersebut menyebar luas di media sosial. Banyak penggemar memuji kejujuran dan sisi membumi RM. Di tengah statusnya sebagai superstar global, pengakuan soal parkir justru membuatnya terasa semakin dekat dan relatable.
Kontras itulah yang membuat momen ini ramai diperbincangkan. Di satu sisi, RM dikenal sebagai salah satu idol paling sukses di dunia. Di sisi lain, ia masih bergulat dengan persoalan sederhana yang juga sering dialami pengemudi pemula.
Sejumlah laporan hiburan internasional bahkan menyebut kekayaan RM diperkirakan mencapai sekitar 30 miliar won atau sekitar 22 juta dolar AS. Fakta itu makin menambah ironi manis dari pengakuannya, punya ketenaran, kekayaan, dan pengaruh global, tetapi tetap tidak percaya diri saat harus memarkir mobil.
Sementara itu, lewat album kelima BTS, Arirang, mereka melakukan comeback da dirilis pada 20 Maret. Sehari setelahnya, grup tersebut juga menggelar acara luar ruang berskala besar bertajuk “BTS Comeback Live: ARIRANG” di Gwanghwamun, Seoul, yang menyedot perhatian besar dari publik dan penggemar global.
