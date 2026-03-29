Robert De Niro Turun ke Jalan, Gabung Aksi No Kings Lawan Kebijakan Trump

Aktor kawakan Hollywood Robert De Niro ikut aksi "No Kings" di New York

AKTOR Hollywood Robert De Niro terlihat ikut turun ke jalan dalam demonstrasi bertajuk No Kings di New York City. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes nasional yang menyasar kebijakan Presiden Donald Trump.

Demonstrasi tersebut menyoroti berbagai isu krusial, termasuk ketegangan dengan Iran dan kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang menuai kritik luas.

Ribuan warga memadati ruas-ruas jalan di New York dengan membawa poster dan spanduk bernada protes. Meski berlangsung tertib, aksi ini dipenuhi seruan keras yang mendesak perubahan arah kebijakan pemerintah.

Para peserta aksi menilai kepemimpinan saat ini, khususnya dalam urusan luar negeri, berisiko memperpanjang konflik global. Kritik juga diarahkan pada pendekatan yang dianggap agresif dan minim pertimbangan diplomatik.

Tak hanya terjadi di New York, aksi No Kings disebut sebagai salah satu mobilisasi massa terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sekitar 8 juta orang dilaporkan terlibat di lebih dari 3.300 titik di seluruh 50 negara bagian.

Isu kebijakan luar negeri menjadi sorotan utama, terutama terkait dugaan langkah-langkah yang dinilai memperkeruh situasi geopolitik dunia. Selain itu, kebijakan imigrasi pemerintah juga dikecam karena dianggap terlalu keras dan tidak berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Sebagian demonstran juga mempertanyakan legitimasi sejumlah keputusan pemerintah yang disebut tidak melalui persetujuan Kongres. Mereka khawatir langkah tersebut dapat memperpanjang konflik dan meningkatkan ketegangan global, khususnya di kawasan Timur Tengah. (Metrotvnews/Z-10)