Pesawat Air Canada Tabrak Mobil Damkar di Bandara LaGuardia New York, Pilot dan Kru Tewas.

DUNIA penerbangan kembali berduka. Pilot dan kopilot sebuah pesawat Air Canada Express dilaporkan tewas setelah pesawat yang mereka awaki bertabrakan dengan truk pemadam kebakaran (damkar) di landasan pacu Bandara LaGuardia, New York, pada Minggu malam waktu setempat (22/3/2026).

Insiden kecelakaan pesawat tragis ini terjadi saat pesawat dengan nomor penerbangan Flight 8646 yang dioperasikan oleh Jazz Aviation baru saja mendarat dari Montreal. Pesawat jenis CRJ-900 tersebut membawa 72 penumpang dan empat kru kabin saat menghantam kendaraan pemadam kebakaran milik Port Authority di Runway 4.

Kronologi Kecelakaan Pesawat Air Canada

Berdasarkan data pelacakan penerbangan dari Flightradar24, pesawat tengah melambat pada kecepatan sekitar 39 km/jam saat benturan terjadi. Truk pemadam kebakaran tersebut dilaporkan tengah merespons insiden darurat terpisah yang melibatkan pesawat United Airlines saat melintasi jalur pacu Air Canada.

Rekaman audio dari menara pengawas lalu lintas udara (ATC) menangkap momen mencekam sesaat sebelum tabrakan. Petugas kontrol terdengar berulang kali meneriakkan perintah berhenti kepada kendaraan darat. "Stop, Truck 1! Stop!" teriak petugas tersebut sebelum akhirnya mengonfirmasi terjadinya tabrakan di landasan.

Data Insiden Bandara LaGuardia:

Pesawat: Air Canada Express (Jazz Aviation) CRJ-900

Asal: Montreal, Kanada

Korban Jiwa: 2 (Pilot dan Kopilot)

Korban Luka: 41 orang (39 penumpang, 2 petugas damkar)

Status Bandara: Ditutup total (Ground Stop oleh FAA)

Dampak dan Investigasi

Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey mengonfirmasi bahwa pilot dan kopilot meninggal di lokasi kejadian. Sementara itu, 41 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit terdekat, termasuk dua petugas pemadam kebakaran yang mengalami patah tulang namun dalam kondisi stabil.

Akibat kecelakaan ini, Federal Aviation Administration (FAA) segera memberlakukan ground stop atau penghentian seluruh operasional penerbangan di Bandara LaGuardia hingga Senin siang. National Transportation Safety Board (NTSB) telah mengerahkan tim investigasi untuk menyelidiki kegagalan komunikasi yang menyebabkan truk berada di jalur pesawat yang sedang mendarat.

Pihak Jazz Aviation menyatakan duka mendalam dan sedang berkoordinasi dengan keluarga kru yang menjadi korban. "Fokus utama kami saat ini adalah memberikan dukungan kepada keluarga kru dan penumpang yang terdampak," tulis pernyataan resmi maskapai. (NBC/H-3)