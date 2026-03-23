Tragedi LaGuardia: Pilot Air Canada Tewas, Bandara New York Lumpuh Total

Bandara LaGuardia, New York.

SUASANA mencekam menyelimuti Bandara LaGuardia, New York, pada Senin (23/3/2026) dini hari waktu setempat. Sebuah pesawat regional Air Canada Express bertabrakan hebat dengan truk pemadam kebakaran di landasan pacu, mengakibatkan pilot dan kopilot tewas serta operasional salah satu bandara tersibuk di Amerika Serikat tersebut lumpuh total.

Berdasarkan data resmi, pesawat Bombardier CRJ-900 yang dioperasikan oleh Jazz Aviation tersebut membawa 72 penumpang dan empat awak dalam penerbangan dari Montreal. Insiden terjadi sekitar pukul 23.45 waktu setempat saat pesawat baru saja menyentuh landasan pacu 4.

Kronologi Kecelakaan Pesawat Air Canada

Pesawat Air Canada Flight 8646 dilaporkan sedang dalam proses perlambatan setelah mendarat dengan kecepatan sekitar 24 mph (39 km/jam) ketika menghantam kendaraan penyelamat dan pemadam kebakaran (ARFF) milik Port Authority. Truk tersebut diketahui tengah melintasi landasan untuk merespons laporan bau menyengat di pesawat United Airlines yang sedang dalam keadaan darurat terpisah.

Rekaman komunikasi radio menangkap momen dramatis sesaat sebelum benturan. Petugas menara pengawas (ATC) sempat berteriak memberikan instruksi darurat kepada pengemudi kendaraan darurat tersebut.

"Stop, Truck 1! Stop!" teriak pengawas dalam rekaman tersebut, sebelum akhirnya mengalihkan seluruh pesawat lain yang hendak mendarat.

Korban Jiwa dan Luka-luka

Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey mengonfirmasi bahwa pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi kejadian. Selain itu, sebanyak 41 orang dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari jumlah tersebut, 32 orang telah diizinkan pulang, sementara 9 lainnya masih dalam perawatan intensif, termasuk dua petugas di dalam truk pemadam kebakaran yang mengalami luka patah tulang.

Foto-foto dari lokasi menunjukkan kerusakan parah pada bagian depan pesawat (nose) yang hancur dan terangkat ke atas. Kabel-kabel dan puing-puing tampak menggantung dari area kokpit yang ringsek.

Data Insiden Detail Maskapai Air Canada Express (Jazz Aviation) Jenis Pesawat Bombardier CRJ-900 Korban Tewas 2 Orang (Pilot & Kopilot) Lokasi Runway 4, Bandara LaGuardia (LGA)

Bandara Lumpuh Total

Federal Aviation Administration (FAA) segera mengeluarkan perintah ground stop untuk seluruh aktivitas di LaGuardia. Bandara dipastikan tutup setidaknya hingga Senin sore pukul 14.00 waktu setempat guna memudahkan proses evakuasi dan investigasi oleh National Transportation Safety Board (NTSB).

Ribuan penumpang dilaporkan terdampar di terminal, sementara belasan penerbangan internasional dan domestik telah dialihkan ke Bandara JFK dan Newark. Otoritas mengimbau calon penumpang untuk tidak datang ke bandara sebelum mendapatkan konfirmasi resmi dari maskapai. (Al Jazeera/ H-3)