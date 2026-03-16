Ariel NOAH dan Raline Shah akan Beradu Akting di Film Dilan ITB 1997

Dilan ITB 1997(tangkapan layar/falcon)

KABAR mengejutkan datang dari jagat perfilman Indonesia. Setelah sukses dengan trilogi masa SMA, kisah sang "Panglima Tempur" berlanjut ke fase dewasa melalui film terbaru berjudul Dilan ITB 1997. Menariknya, dua bintang papan atas Indonesia, Ariel NOAH dan Raline Shah, resmi diumumkan sebagai pemeran utama dalam proyek ambisius Falcon Pictures ini.

Detail Peran Ariel NOAH dan Raline Shah

Pemilihan pemeran untuk fase dewasa ini sempat memicu rasa penasaran publik. Melalui teaser yang dirilis secara resmi pada Maret 2026, terjawab sudah siapa sosok yang akan menghidupkan karakter ikonis ciptaan Pidi Baiq tersebut:

Ariel NOAH sebagai Dilan: Ariel akan memerankan sosok Dilan yang kini telah menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB). Dilan versi 1997 digambarkan sebagai pemuda yang lebih tenang, dewasa, namun tetap memiliki sisi kritis dan puitis di tengah situasi politik Indonesia yang mulai memanas pada tahun tersebut.

Raline Shah sebagai Milea: Raline dipercaya memerankan Milea Adnan Hussain versi dewasa. Kehadiran Raline memberikan warna baru bagi karakter Milea yang kini sudah menjalani kehidupannya sendiri, namun takdir kembali mempertemukannya dengan cinta masa lalunya, Dilan.

Niken Anjani sebagai Ancika: Selain kedua tokoh utama tersebut, aktris Niken Anjani juga dipastikan bergabung untuk memerankan tokoh Ancika, sosok wanita yang menjadi bagian penting dalam hidup Dilan di masa kuliah.Film ini tidak hanya fokus pada romansa, tetapi juga mengambil latar belakang sosial dan politik Indonesia menjelang reformasi 1998, yang menambah kedalaman cerita perjalanan hidup Dilan sebagai mahasiswa.

Jadwal Rilis Film Dilan ITB 1997

Bagi para penggemar yang sudah merindukan gombalan khas Dilan, Anda tidak perlu menunggu terlalu lama. Falcon Pictures telah menetapkan jadwal tayang resmi untuk film ini.

Film Dilan ITB 1997 dijadwalkan rilis di bioskop seluruh Indonesia pada 30 April 2026. Tanggal ini dipilih untuk menyambut antusiasme penonton di momen libur panjang, yang diharapkan mampu memecahkan rekor box office seperti film-film pendahulunya.

Dengan keterlibatan Ariel NOAH dan Raline Shah, film ini diprediksi akan menjadi salah satu film Indonesia paling sukses di tahun 2026. Jangan lewatkan penayangannya pada akhir April mendatang! (Z-4)