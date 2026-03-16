Sinopsis Film Dilan ITB 1997: Dilema Asmara Dilan antara Milea atau Ancika

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
DUNIA sinema Indonesia kembali diguncang dengan kelanjutan saga cinta paling ikonik karya Pidi Baiq. Film terbaru bertajuk Dilan ITB 1997 secara resmi telah merilis teaser perdananya dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 30 April 2026. Berbeda dengan trilogi sebelumnya, film ini membawa penonton ke fase pendewasaan Dilan sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Berlatar tahun 1997, Dilan (diperankan oleh Ariel NOAH) kini bukan lagi panglima tempur geng motor yang selengean. Ia adalah mahasiswa seni rupa ITB yang mulai menatap masa depan di tengah gejolak aktivisme mahasiswa menjelang reformasi di Bandung.
Dilan dikisahkan sudah menjalin hubungan yang stabil dan hangat dengan Ancika (Niken Anjani). Namun, ketenangan tersebut terusik ketika takdir mempertemukannya kembali dengan Milea (Raline Shah). Pertemuan yang tidak terduga ini membangkitkan kembali memori manis namun menyakitkan dari masa SMA mereka. Dilan kini terjebak dalam dilema besar: apakah ia akan tetap setia pada Ancika yang memahami kedewasaannya, atau kembali pada Milea yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masa lalunya?
|Pemeran
|Karakter
|Ariel NOAH
|Dilan (Dewasa)
|Niken Anjani
|Ancika Mehrunisa Rabu
|Raline Shah
|Milea Adnan Hussain
|Arya Saloka
|Herdi (Rumor)
|Ira Wibowo
|Bunda (Ibu Dilan)
Film garapan sutradara Fajar Bustomi ini tidak hanya menjanjikan romansa yang menguras air mata, tetapi juga menyajikan visual Bandung tahun 90-an yang sangat autentik. Transisi Dilan dari seorang remaja pemberontak menjadi mahasiswa yang intelektual memberikan kedalaman karakter yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Apakah Dilan akan memilih untuk terus melangkah bersama Ancika, ataukah bayang-bayang Milea terlalu kuat untuk dilepaskan? Temukan jawabannya di bioskop mulai 30 April 2026. (Z-4)
Film Dilan ITB 1997 dijadwalkan rilis di bioskop seluruh Indonesia pada 30 April 2026. Tanggal ini dipilih untuk menyambut antusiasme penonton di momen libur panjang
Ariel Noah berperan sebagai karakter Dilan 'dewasa' dalam dua film Dilan ITB 1997 dan Dilan Amsterdam dari adaptasi novel karya Pidi Baiq yang digarap oleh rumah produksi Falcon Pictures.
FILM Dilan telah menjadi fenomena di masyarakat Indonesia, berawal dari sebuah novel karya Pidi Baiq, dunia Dilan terus berkembang menjadi film.
Pidi Baiq mengungkapkan kembali menulis lanjutan kisah Dilan lantaran dorongan masih banyak orang-orang yang menanyakan kelanjutan kisah tersebut.
Film Dilan ITB 1997 dijadwalkan rilis di bioskop seluruh Indonesia pada 30 April 2026. Tanggal ini dipilih untuk menyambut antusiasme penonton di momen libur panjang
