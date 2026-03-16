“Frankenstein” Raih Desain Kostum Terbaik di Oscar 2026

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
FILM Frankenstein garapan sutradara Guillermo del Toro berhasil membawa pulang trofi untuk kategori Desain Kostum Terbaik pada ajang Academy Awards ke-98. Penghargaan ini menjadi pencapaian luar biasa bagi Kate Hawley, yang berhasil meraih kemenangan pertamanya tepat pada nominasi pertamanya di ajang Oscar. Selain itu, kemenangan ini juga mencetak sejarah baru sebagai film pertama karya Guillermo del Toro yang berhasil memenangkan kategori Desain Kostum.
Sebelum kemenangannya di panggung Oscar, desainer asal Selandia Baru ini telah lebih dulu diakui kemampuannya di Costume Designer Guild Award untuk kategori Period Film. Ia juga memenangkan BAFTA Award berkat karya apiknya dalam film yang sama.
Keberhasilan Hawley malam ini seolah menjadi penegasan atas keahliannya dalam membangun atmosfer gotik yang menjadi ciri khas dari semesta sinematik del Toro.
Kate Hawley bukanlah sosok baru dalam lingkaran kreatif del Toro; ia sebelumnya pernah berkolaborasi erat dengan sang sutradara dalam film Pacific Rim dan Crimson Peak. Keduanya dikenal memiliki kesamaan visi dalam memperhatikan detail terkecil pada setiap helai pakaian untuk mendukung narasi cerita.
Rekam jejak Hawley di industri perfilman pun sangat mengesankan, mencakup proyek-proyek kolosal seperti The Lovely Bones, trilogi The Hobbit, Edge of Tomorrow, hingga perannya sebagai desainer utama untuk musim pertama serial The Lord of the Rings: The Rings of Power.
Dalam Frankenstein, Hawley berhasil menerjemahkan kegelapan dan emosi dari setiap karakter melalui pilihan tekstur dan potongan busana era abad ke-19 yang terasa sangat hidup namun tetap memiliki sentuhan magis. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kostum bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen vital dalam menghidupkan karakter-karakter ikonik ciptaan Mary Shelley tersebut.
Keberhasilan di kategori desain kostum ini semakin memperkuat posisi Frankenstein sebagai salah satu film paling berpengaruh di musim penghargaan tahun ini. Selain kemenangan tersebut, film ini juga mengantongi sejumlah nominasi bergengsi lainnya, termasuk Aktor Pendukung Terbaik untuk penampilan Jacob Elordi yang memerankan sang monster, Skenario Adaptasi Terbaik oleh Guillermo del Toro, Sinematografi Terbaik oleh Dan Lausten, Musik Orisinal Terbaik karya Alexandre Desplat, serta kategori Tata Suara Terbaik.
Dominasi Frankenstein dalam kategori teknis dan akting membuktikan visi artistik del Toro yang tak tertandingi dalam menghidupkan kembali kisah klasik ini. Dengan sentuhan visual yang memukau dan detail yang mendalam, film ini berhasil menyihir para anggota Academy dan penonton global, sekaligus mengukuhkan posisi Kate Hawley sebagai salah satu desainer kostum paling berbakat di generasinya. (The Playlist/Z-2)
Frankenstein karya sutradara Guillermo del Toro resmi memenangkan penghargaan Tata Rias dan Tata Rambut Terbaik (Best Makeup and Hairstyling) dalam ajang Academy Awards ke-98.
Film yang disutradarai Guillermo del Toro ini diperankan oleh Jacob Elordi sebagai The Creature, Mia Goth sebagai Elizabeth Lavenza, dan Oscar Isaac sebagai Victor Frankenstein.
Jacob Elordi tampil total dalam film Frankenstein karya Guillermo del Toro. Demi memerankan “The Creature”, ia menjalani proses makeup prostetik hingga 10 jam setiap hari.
Diterbitkan pada 1818 oleh penulis Inggris Mary Shelly, Frankenstein dianggap sebagai salah satu karya fiksi ilmiah terpenting yang pernah ditulis.
