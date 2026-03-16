Transformasi 400 Jam Jacob Elordi Antarkan 'Frankenstein' Raih untuk Best Makeup and Hairstyling Oscar 2026

FILM Frankenstein karya sutradara Guillermo del Toro resmi memenangkan penghargaan Tata Rias dan Tata Rambut Terbaik (Best Makeup and Hairstyling) dalam ajang Academy Awards ke-98 di Dolby Theatre, Minggu (15/3). Kemenangan ini diraih berkat dedikasi tim dalam menciptakan sosok monster ikonik yang diperankan Jacob Elordi.

Dalam pidato kemenangannya, Mike Hill, Jordan Samuel dan Cliona Furey menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama kepada pihak Netflix yang mendukung distribusi film tersebut. Secara khusus, tim juga memuji performa para aktor utama, termasuk Oscar Isaac, yang memberikan penampilan luar biasa sepanjang proses produksi.

Salah satu sorotan utama dalam pidato tersebut adalah pengakuan atas pengorbanan Jacob Elordi selama syuting. Tim mengungkapkan bahwa Elordi harus menghabiskan waktu yang sangat lama di kursi rias demi mencapai visual monster yang sempurna.

"Terima kasih untuk sahabatku, Jacob Elordi, yang bersedia duduk selama 400 jam. Terima kasih telah memberiku 'kursi' (kesempatan) selama proses syuting ini," ujar perwakilan tim di atas panggung.

Selain kepada para aktor, tim juga mendedikasikan kemenangan ini kepada sang sutradara, Guillermo del Toro, yang telah berhasil mewujudkan proyek impiannya menjadi kenyataan. Mereka menyebut visi Del Toro sebagai inspirasi utama di balik detail artistik riasan film ini.

"Terima kasih kepada teman kami, Guillermo del Toro. Anda berhasil melakukannya. Terima kasih telah mengizinkan kami membantu mewujudkan proyek impian Anda menjadi proyek impian kami juga," tambahnya.

Tim penata rias juga memberikan penghormatan kepada seluruh kru di garda terdepan, mulai dari aktor hingga staf rambut dan rias lainnya yang telah bekerja keras. Menurut mereka, hasil kerja keras tersebut terlihat nyata di layar lebar dan menjadi pencapaian yang membanggakan bagi seluruh departemen tata rias Hollywood.

Kemenangan ini mempertegas posisi Frankenstein sebagai salah satu film dengan pencapaian teknis paling menonjol pada tahun 2026. Setelah menerima piala emas tersebut, tim dijadwalkan mengikuti sesi konferensi pers untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik prostetik inovatif yang mereka gunakan dalam film horor gotik tersebut. (The Academy/Z-2)