Terancam Hukuman Mati, Putra Sutradara Rob Reiner Mengaku Tidak Bersalah atas Pembunuhan Orangtuanya

NICK Reiner, 32, putra dari sutradara legendaris Hollywood Rob Reiner, secara resmi menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan terhadap kedua orangtuanya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan dakwaan (arraignment) di pengadilan Los Angeles pada Senin waktu setempat.
Mengenakan seragam tahanan berwarna cokelat, Nick Reiner menghadapi dua dakwaan pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan khusus berupa pembunuhan ganda. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau hukuman mati.
Tragedi ini terungkap pada 14 Desember lalu, ketika putri pasangan tersebut menemukan Rob Reiner dan istrinya, Michele Singer Reiner, tewas di kediaman mewah mereka di kawasan Brentwood, Los Angeles. Berdasarkan keterangan pemeriksa medis wilayah LA County, pasangan ini meninggal akibat "beberapa luka tajam" (tusukan).
Jaksa penuntut menduga Nick secara fatal menusuk ayah dan ibunya di dalam kamar tidur sebelum melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Nick ditangkap di Los Angeles pada hari yang sama dengan penemuan jenazah.
Beberapa media di Amerika Serikat melaporkan Nick dan ayahnya sempat menghadiri pesta malam sebelum kejadian. Di sana, keduanya diduga terlibat dalam perselisihan, meski laporan mengenai tingkat keparahan argumen tersebut masih beragam.
Kepergian pasangan ikonik ini meninggalkan lubang besar di industri film dunia. Rob Reiner dikenal luas sebagai sutradara film-film klasik seperti This Is Spinal Tap, The Princess Bride, When Harry Met Sally, dan Stand By Me. Sementara Michele Singer Reiner adalah seorang aktris, fotografer, sekaligus produser yang mendirikan agen fotografi Reiner Light.
Kedua anak mereka yang lain, Jake dan Romy, menyampaikan duka cita mendalam melalui sebuah pernyataan resmi.
"Kami merasakan penderitaan yang tak terbayangkan menyusul kehilangan yang mengerikan dan menghancurkan ini."
Sidang pembacaan dakwaan Nick Reiner sempat tertunda dari jadwal semula pada Januari lalu setelah pengacara sebelumnya, Alan Jackson, mengundurkan diri. Kini, Nick diwakili oleh pengacara baru, Kimberly Greene, melalui bantuan hukum yang didanai publik karena ketidakmampuan terdakwa membiayai pengacara sendiri.
Nick Reiner saat ini masih berada dalam tahanan dan dijadwalkan akan kembali hadir di pengadilan pada 29 April mendatang untuk proses hukum selanjutnya. (BBC/Z-2)
