Usai Bunuh Suami, Istri Muda di Tangerang Serahkan Diri ke Polisi

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Tangerang, Polda Banten, tengah mendalami motif di balik kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan seorang istri muda berinisial EA, 25.
EA diduga kuat menghabisi nyawa suaminya sendiri, Andi alias Joni, 53, di kediaman mereka di Kapling Pinang, RT 02/03, Kelurahan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.
Kasat Reskrim Polresta Tangerang Komisaris Septa Badoyo mengonfirmasi bahwa tim penyidik sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap fakta hukum dan motif di balik peristiwa berdarah tersebut. "Masih kita lakukan penyelidikan kasus dugaan pembunuhan ini, biar nanti terang perkaranya," tutur Septa di Tangerang, Jumat (7/3).
Pelaku Menyerahkan Diri
Berdasarkan keterangan kepolisian, terduga pelaku EA saat ini telah diamankan di Mapolresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Septa meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penyidikan secara utuh. "Iya, mohon waktu kita masih cari tahu seperti apa peristiwa sebenarnya," ucapnya.
Kasus ini terungkap setelah EA mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri sesaat setelah kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Inafis Satreskrim Polresta Tangerang langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Jasad korban juga telah dievakuasi untuk keperluan autopsi medis.
Barang Bukti Diamankan
Selain melakukan olah TKP, pihak kepolisian telah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. "Iya benar, kita lakukan olah TKP nanti perkembangan kita sampaikan," tambah Septa.
Peristiwa tragis ini sebelumnya menggemparkan warga Tigaraksa. EA yang merupakan istri muda korban diduga nekat menghabisi nyawa suaminya menggunakan senjata tajam hingga korban dinyatakan meninggal dunia di tempat. Pihak kepolisian masih terus menggali keterangan saksi-saksi di sekitar lokasi perkara guna memperkuat bukti-bukti yang ada. (Ant/P-2)
