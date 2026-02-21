Rekomendasi Tayangan saat Sahur dan Ngabuburit di Catchplay, Bikin Puasa Makin Asyik!

Headline
BULAN Februari tahun ini terasa sangat ‘sibuk’ dan meriah dengan berbagai perayaan. Setelah melewati momen Valentine yang penuh cinta dan perayaan Imlek yang penuh harapan, kini kita memasuki bulan suci Ramadan!
Bagi banyak orang, tantangan terbesar saat puasa adalah menahan kantuk saat sahur dan kebingungan mencari kegiatan seru sambil menunggu waktu berbuka (ngabuburit). Namun, deretan tayangan terbaru di Catchplay+ ini siap menemani ibadah puasamu menjadi lebih meriah.
Mulai dari petualangan lucu, komedi romantis yang bikin senyum-senyum sendiri, hingga aksi penuh adrenalin biar mata tetap melek, ini dia rekomendasi tayangan Catchplay+ spesial Ramadan:
Sambil menunggu bedug magrib, tayangan komedi dan petualangan ringan adalah pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu, baik sendiri maupun bareng keluarga.
The Spongebob Movie: Search For Squarepants
Ngabuburit bareng anak atau adik makin seru dengan pertualangan layar lebar keempat SpongeBob dan Patrick! Mengisahkan perjalanan SpongeBob membuktikan diri kepada Mr. Krabs dengan bergabung bersama bajak laut hantu Flying Dutchman. Makin spesial, legenda Star Wars Mark Hamill (Luke Skywalker) hadir sebagai pengisi suara bajak laut!
Pretty Crazy
Siapa yang butuh asupan visual segar pas ngabuburit? Adu akting Yoona dan Ahn Bo-hyun dijamin bikin waktu berjalan cepat! Komedi romantis ala drakor berbumbu misteri ini mengisahkan murid koki pastry yang tanpa sadar berubah jadi iblis perempuan liar tiap malam. Laki-laki tetangganya yang disewa untuk menjaganya malah jatuh cinta sambil mencari cara mematahkan kutukan tersebut.
Merrily We Roll Along
Saksikan akting memukau mantan bintang Harry Potter, Daniel Radcliffe, yang membuktikan kualitas aktingnya jauh melampaui dunia sihir. Pas banget buat menemani sore harimu!
The King Of Night Market
Serial kompetisi adu kuliner Taiwan ini menampilkan berbagai masakan lezat yang bakal bikin penonton kelaparan. Sangat cocok ditonton jam 5 sore untuk sekalian mencari inspirasi menu buka puasa hari ini!
Sering ketiduran setelah makan sahur atau butuh tontonan yang tetap membuat melek, deretan aksi dan thriller ini bisa jadi pilihannya.
Borderlands
Adaptasi gim video terlaris ini penuh dengan adrenalin, ledakan, dan komedi brutal. Menampilkan peraih Oscar Cate Blanchett dan Kevin Hart, dijamin bikin kantuk langsung hilang!
Resident Evil: Degeneration (4 Februari)
Sebelum gim Resident Evil Requiem rilis, saksikan dulu aksi seru Leon S. Kennedy membasmi zombie. Ketegangannya pas untuk menemani sahur.
Ash Vs Evil Dead S1-S3
Serial pembasmi iblis legendaris ini menghadirkan kembali karakter Ash setelah 30 tahun. Penuh aksi berdarah sekaligus adegan kocak yang sangat menghibur.
Spartacus: House Of Ashur
Spin-off dari serial Spartacus ini menceritakan kisah “mimpi” alternatif: bagaimana jadinya jika Ashur si pengkhianat berhasil membunuh Spartacus? Penuh intrik dan pertarungan sengit!
Setelah beribadah tarawih, waktunya me-time dengan tontonan yang sedikit lebih serius, menegangkan, dan memutar otak.
Long Bright River
Serial drama misteri detektif yang diadaptasi dari novel laris New York Times favorit Barack Obama, dipimpin oleh akting brilian Amanda Seyfried.
Heretic
Suka horor psikologis? Hugh Grant tampil beda memerankan karakter seram dalam kisah claustrophobic yang mencekam ini. Bikin merinding di malam hari!
F*** Marry Kill
Komedi gelap ala aktris Pretty Little Liars, Lucy Hale, yang harus bertahan hidup dalam permainan dunia kencan online penuh risiko mematikan.
Revolver
Film berkualitas tinggi yang memenangkan Sutradara Terbaik (Seung-uk Oh) dan Aktris Terbaik (Do-yeon Jeon) di ajang bergengsi Baeksang Arts Awards.
The Choral
Ralph Fiennes menjadi bintang utama dalam drama paduan suara berlatar era Perang Dunia I. Film yang penuh wibawa dan sarat akan emosi, sangat pas ditutup sebelum waktu tidur. (H-2)
