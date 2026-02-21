Rekomendasi Tayangan saat Sahur dan Ngabuburit di Catchplay, Bikin Puasa Makin Asyik!

Ilustrasi(Dok. Catchplay+)

BULAN Februari tahun ini terasa sangat ‘sibuk’ dan meriah dengan berbagai perayaan. Setelah melewati momen Valentine yang penuh cinta dan perayaan Imlek yang penuh harapan, kini kita memasuki bulan suci Ramadan!

Bagi banyak orang, tantangan terbesar saat puasa adalah menahan kantuk saat sahur dan kebingungan mencari kegiatan seru sambil menunggu waktu berbuka (ngabuburit). Namun, deretan tayangan terbaru di Catchplay+ ini siap menemani ibadah puasamu menjadi lebih meriah.

Mulai dari petualangan lucu, komedi romantis yang bikin senyum-senyum sendiri, hingga aksi penuh adrenalin biar mata tetap melek, ini dia rekomendasi tayangan Catchplay+ spesial Ramadan:

Tontonan Ngabuburit Santai & Kocak

Sambil menunggu bedug magrib, tayangan komedi dan petualangan ringan adalah pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu, baik sendiri maupun bareng keluarga.

The Spongebob Movie: Search For Squarepants Ngabuburit bareng anak atau adik makin seru dengan pertualangan layar lebar keempat SpongeBob dan Patrick! Mengisahkan perjalanan SpongeBob membuktikan diri kepada Mr. Krabs dengan bergabung bersama bajak laut hantu Flying Dutchman. Makin spesial, legenda Star Wars Mark Hamill (Luke Skywalker) hadir sebagai pengisi suara bajak laut! Baca juga : Nonton Film One Battle After Another Legal di CatchPlay+, Rekomendasi Tontonan Akhir Tahun Pretty Crazy Siapa yang butuh asupan visual segar pas ngabuburit? Adu akting Yoona dan Ahn Bo-hyun dijamin bikin waktu berjalan cepat! Komedi romantis ala drakor berbumbu misteri ini mengisahkan murid koki pastry yang tanpa sadar berubah jadi iblis perempuan liar tiap malam. Laki-laki tetangganya yang disewa untuk menjaganya malah jatuh cinta sambil mencari cara mematahkan kutukan tersebut. Merrily We Roll Along Saksikan akting memukau mantan bintang Harry Potter, Daniel Radcliffe, yang membuktikan kualitas aktingnya jauh melampaui dunia sihir. Pas banget buat menemani sore harimu! The King Of Night Market Serial kompetisi adu kuliner Taiwan ini menampilkan berbagai masakan lezat yang bakal bikin penonton kelaparan. Sangat cocok ditonton jam 5 sore untuk sekalian mencari inspirasi menu buka puasa hari ini!

Tontonan Saat Sahur

Sering ketiduran setelah makan sahur atau butuh tontonan yang tetap membuat melek, deretan aksi dan thriller ini bisa jadi pilihannya.

Borderlands Adaptasi gim video terlaris ini penuh dengan adrenalin, ledakan, dan komedi brutal. Menampilkan peraih Oscar Cate Blanchett dan Kevin Hart, dijamin bikin kantuk langsung hilang! Resident Evil: Degeneration (4 Februari) Sebelum gim Resident Evil Requiem rilis, saksikan dulu aksi seru Leon S. Kennedy membasmi zombie. Ketegangannya pas untuk menemani sahur. Ash Vs Evil Dead S1-S3 Serial pembasmi iblis legendaris ini menghadirkan kembali karakter Ash setelah 30 tahun. Penuh aksi berdarah sekaligus adegan kocak yang sangat menghibur. Spartacus: House Of Ashur Spin-off dari serial Spartacus ini menceritakan kisah “mimpi” alternatif: bagaimana jadinya jika Ashur si pengkhianat berhasil membunuh Spartacus? Penuh intrik dan pertarungan sengit!

Tontonan Malam Setelah Tarawih

Setelah beribadah tarawih, waktunya me-time dengan tontonan yang sedikit lebih serius, menegangkan, dan memutar otak.