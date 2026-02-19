Sambut Ramadan, Amora Lemos Laksanakan Tarawih hingga Rilis Medley Sholawat

Headline
PEMENANG AMI Awards 2023 sekaligus putri dari diva Indonesia Krisdayanti, Amora Lemos, menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dengan penuh sukacita. Bagi penyanyi muda berbakat ini, Ramadan tahun ini menjadi momen spesial untuk menyeimbangkan antara ketaatan spiritual dan produktivitas karyanya di industri musik.
Amora mencuri perhatian publik saat menghadiri salat tarawih pertama di Masjid Jami Al-Maghfiroh, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu (18/2/2026).
Tampil dengan gaya yang khas, Amora mengenakan gamis kombinasi warna pastel perpaduan merah muda, ungu, dan kuning yang lembut namun ceria. Rambut keriting alaminya yang dibiarkan tergerai indah menambah kesan anggun.
Melalui unggahan di akun TikTok pribadinya, Amora menyapa para penggemar dengan senyum hangat. "Selamat melaksanakan ibadah puasa," tuturnya, menyebarkan aura positif di hari pertama bulan penuh berkah ini.
Tidak hanya mempersiapkan diri secara spiritual, Amora juga menunjukkan produktivitasnya di dunia tarik suara. Menjelang Ramadan, ia terlibat dalam proyek musik religi bertajuk "Medley Sholawat" yang resmi dirilis pada Rabu, 18 Februari.
Proyek ini merupakan kolaborasi Amora bersama sang pelatih vokal, Puspita Wardhani Adjie serta 12 murid pilihan lainnya. Lewat unggahan di Instagram, dirinya mengungkapkan rasa bangganya atas dedikasi para muridnya, termasuk Amora, yang berani keluar dari zona nyaman.
"Dari prosesnya yang mau ngikutin belajar bahasa Arabnya dan alunan lagunya yang mungkin mereka baru untuk mencobanya, dan semua mereka kerjakan dengan sangat baik untuk cover ini," tulis perempuan yang akrab disapa Pipit tersebut.
Keterlibatan Amora dalam Medley Sholawat ini menjadi bukti transformasinya sebagai penyanyi muda yang serba bisa. Meski sehari-hari lebih akrab dengan genre pop, Amora menunjukkan usaha keras untuk menguasai cengkok dan pelafalan lagu religi dengan apik.
Sang pelatih vokal berharap karya ini tidak hanya menjadi persembahan menyambut bulan suci, tetapi juga membuktikan bahwa talenta muda seperti Amora mampu mengeksplorasi berbagai genre musik dengan kualitas yang mumpuni. (Instagram/ms.pipit_puspitawardhaniadjie/Instagram/amora_lemos05/TikTok/ariannhaamoralemos/Z-2)
