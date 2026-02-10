Trisouls Rilis Single Sementara atau Selamanya, Rayakan Nuansa Pop 90-an yang Nostalgik

Trisouls(MI/HO)

GRUP vokal Trisouls kembali menyapa penikmat musik tanah air melalui karya terbaru mereka. Kali ini, mereka merilis single bertajuk Sementara atau Selamanya, sebuah lagu pop romantis yang menawarkan perpaduan antara keceriaan aransemen modern dengan sentuhan nostalgia era 90-an.

Lagu ini hadir sebagai perayaan atas momen-momen paling jujur dalam sebuah hubungan asmara. Alih-alih menuntut kepastian, Sementara atau Selamanya justru memotret fase saat perasaan sedang tumbuh begitu kuat, namun kedua belah pihak memilih untuk tidak terburu-buru menentukan arah tujuan.

Narasi Kejujuran dalam Hubungan

Diciptakan oleh Sajiva, lagu ini merangkum perjalanan emosi yang dimulai dari hal-hal sederhana. Liriknya menggambarkan debar jantung yang muncul hanya karena sebuah senyuman manis, hingga gejolak asmara yang mampu membuat dunia seolah hanya milik berdua.

Lebih dalam lagi, lagu ini menyentuh sisi kerentanan seseorang saat memendam kekaguman dan kegugupan yang melanda ketika ingin mengungkapkan perasaan.

Namun, di balik keraguan tersebut, terselip sebuah keyakinan bahwa cinta sejati adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, bagaimanapun hasilnya nanti.

Musikalitas yang Segar dan Optimistis

Secara musikal, Trisouls tetap mempertahankan ciri khas mereka: aransemen yang ringan, optimistis, dan mudah diingat (catchy).

Pengaruh musik pop 90-an yang hangat memberikan tekstur tersendiri, menciptakan suasana yang akrab bagi pendengar namun tetap terasa relevan dengan tren musik saat ini.

Salah satu daya tarik utama lagu ini terletak pada bagian refrain. Aransemennya dirancang sedemikian rupa untuk menggambarkan sensasi melayang, sebuah metafora visual di mana atmosfer seolah tak lagi mampu menahan besarnya perasaan yang membuncah.

Pendengar diajak untuk hanyut dalam keindahan momen tanpa beban tuntutan tentang akhir cerita.

Pesan Tentang Keberanian Mencintai

Melalui rilisan terbaru ini, Trisouls ingin menegaskan sebuah pesan tentang ruang dan waktu. Mereka percaya bahwa tidak semua bentuk cinta harus segera memiliki jawaban absolut. Terkadang, keberanian terbesar seseorang justru diuji saat mereka mampu memberi ruang bagi rasa tersebut untuk tumbuh secara alami.

Apakah rasa itu nantinya hanya akan menjadi persinggahan sementara, atau justru tumbuh menjadi sesuatu yang bertahan selamanya, Trisouls menyerahkan interpretasi tersebut kepada waktu dan kedewasaan perasaan itu sendiri.

Sementara atau Selamanya kini sudah dapat dinikmati di berbagai platform streaming digital. Lagu ini diharapkan dapat menjadi teman bagi siapa saja yang sedang menikmati indahnya ketidakpastian dalam mencintai. (Z-1)