Trisouls Lakukan Comeback Lewat Cinta Tak Bertemu

Trisouls(MI/HO)

TRISOULS, trio vokal dari Indonesia yang beranggotakan Damien, Jesse, dan Yerry, yang dikenal dengan harmoni yang halus dan lagu-lagu yang menyentuh hati kembali dengan single terbaru mereka, Cinta Tak Bertemu di 2025.

Single terbaru trio yang memenangkan Penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) untuk Karya Produksi Grup Vokal Terbaik dengan lagu mereka Cinta Keadaan pada 2020 itu dirilis di bawah naungan POPS MUSIC ID.

Kini, pada 2025, setelah vakum beberapa tahun, Trisouls siap kembali ke industri musik Indonesia dan kembali dengan lagu-lagu khas Trisouls yang siap menyentuh hati para penikmat musik Indonesia.

Single Cinta Tak Bertemu bercerita tentang kisah cinta yang tidak bisa dipaksakan, terutama karena perbedaan keyakinan.

Lirik lagu ini ditulis bersama beberapa teman dari Soulfamz (sebutan fan base Trisouls).

"Diambil dari fenomena yang sering terjadi, ternyata menjadi pengalaman dari salah satu penulis. Alasan ditulisnya lagu ini mengambil topik tersebut dikarenakan kami ingin membawakan sebuah kisah yang sering dialami juga oleh anak-anak muda tetapi ini juga pengalaman para penulis lagu ini," ujar Damien bercerita mengenai cerita di balik single ini.

Sedangkan proses produksi dari single Cinta Tak Bertemu, seperti yang diutarakan oleh Jesse dan Yerry sangat sangat unik dan memorable. Lirik lagu ini ditulis bareng-bareng dengan fans dari Trisouls yaitu soulfamz.

"This is the first time we're doing something like this dan kali ini prosesnya berbeda,karena melibatkan soulfamz di dalam penulisan lagu,sehingga proses kreatif makin terasa seru," kata Damien.

Bagi Damien proses di balik lagu ini jujur seru sekali. Sudah cukup lama bagi mereka tidak berproses bersama seperti ini, dan ternyata kangen juga untuk berkarya bersama.

Bagi Trisouls kembalinya mereka dan dengan single Cinta Tak Bertemu ini merupakan sebuah langkah awal kembali nya mereka di Industri musik Indonesia dan sebuah langkah baru bagi perjalanan musik dari Trisouls. (Z-1)