Element Rilis Single Hentikan Aku Untuk Mencintaimu

Element(MI/HO)

GRUP musik Indonesia, Element, kembali menunjukkan eksistensinya di belantika musik Tanah Air dengan merilis single terbaru bertajuk Hentikan Aku Untuk Mencintaimu.

Lagu ini resmi diluncurkan melalui platform YouTube dalam bentuk official lyric video, menandai semangat baru band ini dalam menghadirkan karya yang menyentuh hati.

Band yang digawangi oleh Ferdy Tahier (vokalis) dan Lucky Widja (vokalis), Didi Riyadi (drummer), Fajar Putra Jaya Maringka (kibordis), Arya Adhi Prasetyo (gitaris), Irwan Aditya Pratama (gitaris) dan Muhammad Gibran Aziz (bassist) tersebut kembali menggegerkan blantika music Indonesia dengan lagu barunya dengan nuansa melankolis seperti pada era tahun 2000-an.

Lagu baru ciptaan keyboardis Element band yaitu Fajar memiliki ciri khas dengan nuansa sedih, sendu dan iringan string orchestra yang menggetarkan jiwa.

Dengan aransemen musik yang kuat dan lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita tentang pergulatan batin seseorang yang ingin melepaskan cinta, namun masih terjebak dalam rasa yang mendalam. Nuansa sendu yang dibawakan dalam setiap baitnya menjadikan lagu ini begitu mudah diterima dan dirasakan oleh pendengar.

Peluncuran lagu ini disambut antusias oleh para penggemar setia Element. Sejak awal kemunculannya di YouTube, lyric video ini mendapatkan berbagai respon positif dan dibagikan secara luas di media sosial.

Tidak sedikit netizen yang mengungkapkan rasa kagum dan haru mereka karena lagu ini seolah mampu mewakili perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.

Dalam kolom komentar video YouTube resmi Element, Gitaris Element, Aditya Pratama, turut menyampaikan apresiasinya kepada para pendengar. Ia menulis:

“Terima kasih banyak teman-teman atas apresiasinya, semoga lagu ini bisa menjadi soundtrack untuk teman-teman semua. Sekali lagi makasih banyak yah... Coming soon release official music video-nya.”

Salah satu penggemar, Rini Setyaningrum, juga menuliskan komentarnya dengan penuh rasa haru,“Selamat ya buat Element Band atas launching lagu barunya. Kalian memang selalu membuat leleh hati wanita. Karya kalian dari aku kelas 4 SD sampai sekarang selalu melekat di hati dan takkan tergantikan. Pokoknya selalu is the best. I love you Element Band. Semoga sukses, sehat selalu, dan diberikan kelancaran oleh Allah SWT.”

Tidak hanya dari penggemar, apresiasi juga datang dari kalangan Dosen Spesialis Medikal Bedah dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Prima Trisna Aji, Dosen Spesialis Medikal Bedah tersebut, menyampaikan bahwa Element adalah salah satu band legendaris Indonesia yang tetap konsisten dalam kualitas musikalitasnya.

“Element merupakan band legend, di mana lagu-lagu mereka sangat konsisten serta memiliki kualitas aransemen yang berkelas dan berkarakter. Ciri khas mereka yang sedih dan mendalam selalu menyentuh hati. Lagu ini, apabila ditunjang dengan promosi yang kuat, berpotensi besar meledak seperti karya-karya mereka terdahulu seperti 'Rahasia Hati', 'Cinta Sejati', dan 'Cinta Tak Bersyarat',” ujarnya.

Komentar-komentar hangat tersebut membuktikan bahwa karya Element terus meninggalkan jejak emosional mendalam di hati para pendengarnya lintas generasi.

Lagu Hentikan Aku Untuk Mencintaimu diyakini akan menjadi salah satu karya yang memperkokoh posisi Element sebagai band yang relevan, berkelas, dan terus dicintai.

Dengan rilisnya single ini, Element diharapkan akan terus melahirkan karya-karya baru yang menginspirasi dan menghibur masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat posisinya di industri musik nasional yang semakin dinamis. (Z-1)