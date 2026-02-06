Sambut Ramadan 2026, Risty Ang dan Giant Jay Rilis Single Hidup Tanpa Kata

Duet Risty Ang bersama Giant Jay(MI/HO)

GRUP duo musik religi, Risty Ang, yang digawangi Risty Tagor dan Ang Sharly, kembali menyapa pendengar setia menjelang bulan suci Ramadan 2026.

Kali ini, mereka menggandeng penyanyi solo yang tengah naik daun, Giant Jay, untuk berkolaborasi dalam single terbaru berjudul Hidup Tanpa Kata.

Single ini menjadi kelanjutan dari konsistensi Risty Ang dalam melahirkan karya bernuansa dakwah yang relevan dengan keseharian.

Sebagaimana diketahui, duo ini memulai debut lewat Sabar Tak Ada Batasnya dan sempat merilis Baiti Jannati pada momen Ramadan 2025 lalu.

Esensi dalam Keheningan

Berbeda dengan lagu religi pada umumnya yang sarat akan pesan tersurat, Hidup Tanpa Kata justru menonjolkan kekuatan dalam kesunyian.

Risty Ang menjelaskan bahwa karya ini merupakan sebuah pengingat spiritual, baik bagi mereka pribadi maupun bagi para pendengar, tentang cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui jalur hening.

"Lagu ini saya persembahkan sebagai pengingat bahwa tidak semua rasa harus diungkapkan dengan kata-kata," ucap Risty Tagor dan Ang Sharly dalam keterangan tertulisnya.

"Kadang diam dan pasrah justru menjadi cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta," tutur mereka menambahkan.

Secara lirik, lagu ini memotret pergulatan batin seseorang yang memilih untuk tidak mengumbar rasa sakitnya.

Tokoh dalam lagu ini digambarkan menutupi beban hidup dengan senyuman, seolah tak ada luka yang dirasakan, meski perlahan hal itu menyakiti dirinya sendiri. Namun, di balik diam tersebut, terdapat sikap tawakal dan keikhlasan total kepada Tuhan.

Kolaborasi dan Aransemen

Pemilihan Giant Jay sebagai rekan kolaborasi memberikan warna baru pada diskografi Risty Ang. Giant Jay, yang sebelumnya dikenal lewat karya populer seperti Raksasa dan Serba Salah, membawa karakter vokal yang kuat namun mampu menyatu dengan harmoni lembut khas Risty Ang.

Aransemen lagu ini dibalut dengan nuansa pop sederhana yang easy listening. Pendekatan musik yang minimalis namun jujur ini sengaja dipilih agar pesan mendalam di dalam liriknya dapat tersampaikan dengan tenang kepada pendengar.

Giant Jay mengungkapkan harapannya agar lagu ini bisa menjadi teman bagi mereka yang sedang mencari ketenangan hati.

"Saya berharap Hidup Tanpa Kata bisa menjadi teman refleksi bagi pendengar. Semoga lagu ini mampu menguatkan hati dan memberi ketenangan, terutama di momen menjelang Ramadan," pungkasnya.

Single Hidup Tanpa Kata resmi dirilis dan sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital mulai hari ini, Jumat (6/2). (Z-1)