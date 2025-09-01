JKT 48 Pilih Tabungan yang Aman dan Mudah Bertransaksi

Ilustrasi(MI/ARDI TERISTI )

EDUKASI finansial disampaikan group idol, JKT48 di Jogja, tepatnya di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM). Kegiatan ini menghadirkan inisiatif kreatif untuk mendekatkan layanan perbankan kepada generasi muda.

Tiga anggota JKT48, yaitu Gita, Muthe, dan Eli, hadir langsung di Plaza Student Center Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (GIK UGM), Sabtu (30/8). Mereka membagikan pengalamannya tentang pentingnya menabung dan mengelola keuangan dengan baik kepada Wota, Fans JKT 48, di Jogja.

"Kami memiliki rekening tabungan bersama," kata Gita di GIK, Sabtu (30/8).

Menurut dia, dalam memilih bank, yang pasti harus aman dan mudah dalam bertransaksi. "Kami senang karena banyak transaksi yang masuk dan keluar, tetapi tidak dipotong admin," lanjut dia.

Dalam acara tersebut, ketiganya membawakan beberapa lagu, antara lain Seventeen dan Hissatsu Teleport. Selain itu, mereka berinteraksi langsung dengan para penggemar melalui berbagai rangkaian aktivitas seru, mulai dari mini talkshow hingga games interaktif.

Suasana makin hangat dengan antusiasme fans JKT48 dan mahasiswa UGM yang memadati area acara.

Acara ini merupakan salah satu wujud nyata upaya J Trust Bank dalam mendorong inklusi keuangan dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Melalui konsep acara jumpa fans bersama JKT48, masyarakat dapat lebih mudah mengenal serta menjangkau berbagai produk dan layanan perbankan J Trust Bank, dalam suasana yang akrab dan penuh keceriaan.

"Kami tidak hanya menghadirkan sesi temu sapa yang seru dan menyenangkan antara JKT48 dan para fans, tetapi juga memperkenalkan program simpanan Jump Together 2.0 with JKT48," kata Ake Pramasandhi, Marketing & Promotion Division Head J Trust Bank.

Program ini, lanjut dia, menjadi momentum strategis bagi J Trust Bank untuk menjangkau potensi pasar dari komunitas fans JKT48, khususnya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Kolaborasi bersama JKT48 tidak hanya memberikan pengalaman hiburan yang berkesan bagi penggemar, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menumbuhkan kesadaran pentingnya perencanaan keuangan dan budaya menabung sejak dini di kalangan generasi muda.

Tidak hanya menghadirkan interaksi langsung dengan idola, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara JKT48 dengan para penggemarnya di Yogyakarta, yang dikenal sebagai salah satu basis penggemar terbesar di Indonesia.

"Program ini dirancang untuk mendukung gaya hidup para penggemar dengan berbagai penawaran spesial," kata dia. Penawaran tersebut mulai dari hadiah langsung berupa photo pack, kesempatan lucky dip official merchandise J Trust Bank x JKT48, hingga kartu debit eksklusif co-branding J Trust Bank x JKT48. (H-2)