Fantastic Four: First Steps Rilis Trailer Resmi

Cuplikan adegan dari film Fantastic Four: First Steps(imdb)

FILM Marvel Studios terbaru, The Fantastic Four: First Steps, merilis video trailer yang memperlihatkan Fantastic Four, terdiri atas Mr Fantastic, Invisible Woman, Human Torch, dan The Thing dalam sebuah petualangan retro-futuristik yang penuh aksi.

Dilansir dari siaran pers, Minggu (29/6), The Fantastic Four: First Steps berlatar di dunia retro-futuristik penuh warna yang terinspirasi dari tahun 1960-an.

Marvel Studios memperkenalkan keluarga pertama Marvel yakni Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby), Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach) dan Johnny Storm/Human Torch (Joseph Quinn) saat menghadapi tantangan paling mengerikan dalam hidup mereka.

Dituntut untuk menyeimbangkan peran sebagai pahlawan dengan kekuatan ikatan keluarga yang mereka miliki, keempatnya harus berjuang melindungi Bumi dari ancaman dewa luar angkasa mengerikan bernama Galactus (Ralph Ineson) serta utusannya yang misterius, Silver Surfer (Julia Garner).

Pertaruhan pun menjadi semakin rumit, ketika misi menyelamatkan dunia dari kehancuran berubah menjadi konflik yang bersifat pribadi.

Film The Fantastic Four: First Steps juga dibintangi oleh Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne dan Sarah Niles. Film tersebut disutradarai oleh Matt Shakman, bersama Kevin Feige sebagai produser dan Louis D'Esposito, Grant Curtis serta Tim Lewis sebagai produser eksekutif. (Ant/Z-1)