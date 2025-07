Gaya Vanessa Kirby dan Pedro Pascal di Premier "Fantastic Four: First Steps"

Pedro Pascal(Dok: Situs WWD)

ACARA pemutaran perdana film The Fantastic Four: First Steps berlangsung secara meriah di Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, pada Senin (21/7) waktu setempat. Para bintang film dan selebritas hadir mengenakan busana terbaik mereka dari berbagai rumah mode ternama.

Para pemeran utama film juga tidak ketinggalan memikat perhatian dengan pilihan gaya yang mencuri perhatian. Yuk, simak penampilan mereka yang dilansir dari WWD, Kamis (24/7);

Vanessa Kirby Memukau dengan Gaun Transparan Biru

Vanessa Kirby, yang berperan sebagai Sue Storm atau Invisible Woman di film The Fantastic Four: First Steps, tampil berani dan elegan dengan mengenakan gaun jaring transparan warna biru dari koleksi Givenchy Fall 2025. Meski sedang mengandung, ia tetap percaya diri memperlihatkan baby bump-nya.

Gaun itu terbuat dari bahan sheer ringan dan tampak seperti anyaman, dengan potongan bergaya mermaid yang menonjolkan siluet tubuhnya. Warna biru elektrik pada busana ini menjadi representasi dari warna ikonik kostum karakter yang diperankannya.

Penampilannya semakin memukau dengan heels bertali dari Manolo Blahnik yang senada dengan gaunnya. Gaya rambut silver dengan belahan samping dan gelombang lembut ditata oleh Adir Abergel. Riasannya dibuat simpel tapi tetap menonjolkan mata dengan bulu mata lentik.

Pedro Pascal Tampil Stylish dengan Nuansa Monokrom

Pedro Pascal juga mencuri perhatian dengan pilihan outfit yang menarik. Ia mengenakan celana panjang oversized berwarna hitam yang dipadukan dengan blazer putih longgar dari Tom Ford. Tampilannya semakin menarik dengan tambahan syal tipis bermotif hitam-putih yang dililitkan di leher dan bunga mawar merah yang menghiasi saku jasnya. Aksesori ini memberikan sentuhan romantis dan menyegarkan pada palet warna monokromnya.

Dikenal dengan gaya yang nyentrik dan berani, Pedro kembali menunjukkan bagaimana gaya busananya bisa memadukan elemen klasik dan eksperimental dalam satu tampilan yang modis.(M-2)