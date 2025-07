Vanessa Kirby Ungkap Pengalaman Syuting Avengers: Doomsday Sambil Hamil

Vanessa Kirby mengaku merasa luar biasa untuk terlibat dalam film Avengers: Doomsday saat sedang hamil.(Instagram)

AKTRIS Vanessa Kirby membagikan pengalamannya syuting Avengers: Doomsday saat sedang hamil. Dalam podcast Happy Sad Confused, aktris berusia 37 tahun itu mengaku merasa luar biasa bisa terlibat dalam film besar Marvel di tengah kehamilannya.

“Aku sedang hamil, dan rasanya sangat keren bisa syuting film Avengers sambil mengandung. Semua kru benar-benar luar biasa,” kata Kirby, memuji para sutradara Russo Brothers dan presiden Marvel Studios, Kevin Feige, yang menurutnya sangat mendukung proses kerjanya.

Konfirmasi Kehamilan di Karpet Merah

Kirby pertama kali mengonfirmasi kehamilannya saat tampil di red carpet CCXPMX Film Festival di Meksiko, Mei 2025. Mengenakan gaun ketat, ia dengan bangga memegang perutnya yang sudah mulai terlihat.

Tak lama kemudian, sang kekasih, atlet lacrosse Paul Rabil, mengunggah foto mereka di Instagram sambil menulis, “Petualangan terbesar dalam hidup segera dimulai. Kami sangat berterima kasih atas cinta dan dukungan kalian. Ibunya adalah superhero, aku hanya pria yang sangat beruntung.”

Bedanya Perut Hamil Asli dan Properti Film

Kirby juga sempat membahas kehamilannya saat tampil di Late Night with Seth Meyers. Ia menceritakan perbedaan antara perut hamil sungguhan dengan perut palsu saat memerankan Sue Storm alias Invisible Woman di The Fantastic Four: First Steps, di mana karakternya juga digambarkan hamil anak Mr. Fantastic (Pedro Pascal).

“Banyak orang mengira ini hanya trik promosi. Padahal memang kebetulan momennya bersamaan,” kata Kirby.

Ia mengungkapkan bahwa properti perut hamil untuk syuting awalnya terasa ringan dan kurang realistis, hingga akhirnya tim kostum menambahkan kantong beras agar terasa lebih berat, yang justru membuatnya sakit punggung. “Dan ternyata rasanya tidak ada apa-apanya dibanding kehamilan asli. Jadi aku bikin sakit punggung sendiri tanpa alasan,” candanya.

Karakter Sue Storm yang Inspiratif

Dalam wawancara lain bersama People, Kirby memuji karakter Sue Storm yang menurutnya kuat dan tidak terdefinisi hanya oleh kehamilannya. “Sue adalah ibu, tapi dia juga anggota tim yang tangguh. Dia tetap maju melawan ancaman besar tanpa pernah mengeluh,” ujarnya.

“Aku benar-benar merasakan pengalaman itu secara langsung. Menjalani hal yang sakral sebagai seorang perempuan, sambil tetap memenuhi peran penting dalam tim. Itu sangat mengubahku,” tambahnya.

Film The Fantastic Four: First Steps akan tayang akhir pekan ini, sementara Avengers: Doomsday dijadwalkan rilis pada 18 Desember 2026. (People/Z-2)