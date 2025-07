Pedro Pascal tak Mau Cukur Kumis untuk Akting Film

Aktor Pedro Pascal(Instagram/@pedropascalcanada)

PEDRO Pascal, salah satu aktor yang dikenal dengan tipe yang memelihara kumis dan jenggot. Namun, ada satu peran yang mengharuskannya mencukur bersih seluruh rambut di wajahnya, yakni saat ia bermain di film Wonder Woman 1984. Pascal saat itu memerankan Maxwell Lord.

“Rambut wajah saya tumbuh sangat buruk, tapi jika saya mencukur semuanya... saya terlihat sangat (mengerikan). Sangat tidak setuju dengan saya yang bercukur bersih,” kata Pascal dalam wawancara bersama Vanessa Kirby di LADbible, dikutip Media Indonesia, Kamis, (24/7).

“Saya sangat terkejut dengan penampilan saya di Wonder Woman 1984. Saya menyukai filmnya, tapi saya sangat terkejut dengan penampilan saya, sehingga saya tidak pernah kembali bercukur bersih kecuali jika itu benar-benar diperlukan. Jika mereka meminta saya bercukur bersih untuk film Fantastic Four dan bersikeras, saya akan melakukannya. Tapi itu adalah kreasi yang sangat kolaboratif untuk semua penampilan kami di film tersebut,” lanjutnya.

Memerankan karakter Reed Richards/Mr. Fantastic di film Fantastic Four terbaru, Pedro Pascal tampil dengan kumis khasnya. Sebuah pilihan yang memicu sedikit reaksi keras di kalangan penggemar superhero yang berkomitmen pada Reed yang bercukur bersih di versi buku komiknya.

Pascal, yang tidak asing dengan waralaba berkat The Last of Us dan The Mandalorian, sebelumnya mengatakan kepada Vanity Fair, ia sulit untuk menghindari keluhan penggemar ketika ia terpilih dan ia terus-menerus mendengar: “Dia terlalu tua. Dia tidak cocok. Dia harus bercukur.”

“Saya lebih menyadari ketidakpuasan seputar casting saya daripada apa pun yang pernah saya lakukan,” kata Pascal. (H-4)